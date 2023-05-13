Казань – снова волейбольная столица России: «Зенит» отметил свой день рожденья в статусе чемпиона

В этом сезоне казанская команда стала чемпионом России. Фото: zenit-kazan.com

Впервые с 2018-го года самый титулованный клуб России вернул себе «волейбольную корону», выиграв чемпионат России. К этому событию «Зенит-Казань» шел на протяжении пяти сезонов, и очень символично, что в финале татарстанскими волейболистами был обыгран действующий чемпион страны. Московское «Динамо» брало «золото» два последних сезона подряд, но противопоставить что-либо «сине-бело-голубой» машине не смогли даже они.

СЛЕЗЫ ПОБЕДЫ И ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Финальная серия завершилась с разгромным счетом - 3:0, а заключительная, решающая игра в Москве подарила болельщикам голливудскую развязку с хэппи-эндом в виде пятого сета, который остался за «Зенитом» - 15:13. Казанские фанаты, которых на стадионе «Динамо» было невероятно много, сходили с ума от счастья, а волейболисты - плакали. Настолько искренней и тяжелой была победа. После матча отметил это и главный тренер команды Алексей Вербов.

- Слезы ребят говорят о многом, в том числе о сложности пути, который мы прошли. Это слезы радости от хорошо проделанной работы. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в большом составе приехали на матч. Спасибо! - сказал наставник казанцев.

«Зенит-Казань» стал 11-кратным чемпионом России. Такое событие, само собой, не могло пройти мимо главного болельщика татарстанских команд – главы республики Рустама Минниханова.

В этот четверг, 11 мая, волейбольный клуб «Зенит-Казань» в своем полном составе прибыл к нему в гости, в Казанский Кремль. Встретив волейболистов в торжественной обстановке, Рустам Минниханов отметил, что они на протяжении всего сезона демонстрировали яркую и бескомпромиссную игру, высочайшее спортивное мастерство, командный дух и стремление к победе.

- Одержав волевую победу в финальном матче против динамовцев Москвы, вы доказали, что поражение в прошлом году было случайностью и титул чемпиона России 2023 года достался сильнейшей команде. Вся республика гордится вами! - обратился Минниханов к команде.

Рустам Минниханов (в середине) отметил, что они на протяжении всего сезона команда демонстрировала яркую игру, высочайшее спортивное мастерство, командный дух и стремление к победе. Фото: rais.tatarstan.ru

Коллективу команды была объявлена Благодарность главы Татарстана, ей вручили сертификат на 5 миллионов рублей, а доигровщик «Зенита» Дмитрий Волков получил из рук Рустама Минниханова медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Отметим, что в 2021 году такой награды были удостоены и волейболисты сборной России, которые взяли «серебро» на Олимпиаде в Токио.

Дмитрий Волков получил из рук Рустама Минниханова медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Фото: rais.tatarstan.ru

В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ БУДУТ ТОЛЬКО СИЛЬНЕЕ

В свою очередь, однофамилец и сокомандник награжденного – капитан «Зенит-Казань» Александр Волков, заявил о завершении своей карьеры. «Золотой» матч против «Динамо» в Москве стал для него прощальным. После финальной игры 38-летний блокирующий, который в составе казанского «Зенита» выигрывал Лигу чемпионов, а со сборной России Олимпиаду - 2012, не мог сдержать слез.

- Для меня это последняя победа в карьере игрока. Я ухожу чемпионом. Для этого я и приходил в этот спорт, чтобы уйти чемпионом. Я люблю волейбол. Как игрок я уже не выйду на площадке, но останусь в игре в новом качестве, – сказал Александр Волков.

Александр Волков завершил карьеру игрока в статусе чемпиона. Фото: zenit-kazan.com

Его уход из «Зенита-Казань» - потеря, но сильно расстраиваться поклонникам команды не стоит. Вполне вероятно, что в следующем сезоне команда будет даже сильнее. Уже известно, что в это межсезонье команду пополнят блокирующий Роман Романовский, связующий «Кузбасса» Евгений Рукавишников, либеро «Факела» Алексей Чанчиков, а также диагональный «Кузбасса» Кирилл Клец.

Последний, к слову, играя за скромный кемеровский клуб, стал вторым бомбардиром «регулярки», четвертым по очкам в среднем за сет и вторым по показателю выигранных/проигранных мячей. В общем, в лице талантливого 25-летнего волейболиста Алексей Вербов получил не только свежую кровь, но и потенциальную замену под Максима Михайлова, который моложе из сезона в сезон явно не становится.

ВЕРБОВ СОБРАЛ КОМАНДУ-ДИНАСТИЮ?

Так что в следующем сезоне «Зенит-Казань» с большой долей вероятности будет столь же уверенно доминировать не только в регулярном чемпионате, но и в матчах на вылет. Учитывая, что последние две «регулярки» (56 матчей) казанцы выиграли с общим счетом 53:3, шансов на то, чтобы сместить Вербова с трона у конкурентов не так уж и много.

Тем более «Зенит-Казань» уже демонстрировал насколько мощным бывает их доминирование, когда команда находится в полной готовности. С сезона 2013/14 по 2017/18 казанские волейболисты под руководством Владимира Алекно становились чемпионами пять раз подряд.

Сейчас Алекно находится на заслуженном отдыхе, а командой управляет его преемник в лице Алексея Вербова. За два года тренерской карьеры 41-летний специалист уже выиграл чемпионат и кубок России. Следующий сезон должен дать ответ, готов ли этот коллектив получить право называться новой командой-династией в российском волейболе (команда, которая побеждает много сезонов подряд – Ред.).

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