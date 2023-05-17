На ночь музеев с 18.30 до 23.00 на территории Казанского Кремля подготовили тематические экскурсии. Фото: Музей естественной истории Татарстана
Ежегодно в столице Татарстана проходит одно из самых ярких событий в культурной жизни города — Ночь музеев в Казани 2023. Для посетителей готовят насыщенную программу: мастер-классы, концерт, экскурсии и кинопоказы. «КП-Казань» публикует самую подробную программу мероприятий на Ночь музеев в Казани 2023, которая пройдет уже 20 мая.
В ночь музеев с 18.30 до 23.00 на территории Казанского Кремля подготовили тематические экскурсии, театрализованные представления, мастер-классы, квесты и не только. Попасть на них можно по входному билету. Стоимость для взрослого начинается от 150 рублей, для студентов и пенсионеров — от 100 рублей, для школьников — от 80 рублей.
Программа в Центре «Эрмитаж-Казань»
В ночь музеев здесь можно побывать на экскурсии по выставке «Александр Македонский. Путь на Восток», а также посмотреть фильм «Портреты Александра Македонского. История и миф».
Студенты Казанского института культуры покажут на выставке театрализованную программу «Ожившие герои». Кроме того, среди гостей разыграют подарки. Один из них — лимитированный аромат выставки.
Программа в Музее естественной истории Татарстана
Здесь пройдет лекция на тему «У вас прекрасный череп: эволюция, строение и разнообразие черепов млекопитающих». Для участников проведут экскурсию с показом настоящих образцов минералов «Драгоценности мира» и покажут 10-минутный фильм об ископаемых видах животных, обитавших в Казанском море около 270 миллионов лет назад.
Особо интересным для участников станет сумеречная экскурсия, когда в залах музея выключат свет. Посетители смогут узнать, что происходит в них в ночные часы, когда двери для посетителей уже закрыты.
Вместе с тем в зале «Кладовая недр» будет работать площадка для любителей настольных игр, а также пройдет мастер-класс по оригами.
Программа в Выставочном зале «Манеж»
Гостей и жителей Казани приглашают на семейную программу «Советские будни в карикатурах» и кураторскую экскурсию по Арт-пространству «Коммуналка». Желающие также могут обучиться вышивке на мастер-классе от мастериц галереи «Вышитых картин» из Москвы.
Программа в Музее истории государственности татарского народа и Татарстана
В 19. 00 в этом музее пройдет лекция «Бальная культура XIX века» от Студии старинного танца «Fleur de la danse».
Программа в Музее исламской культуры
Горожан приглашают на экскурсию по выставке, посвященной 220-летию первого Казанского издания Корана. Равнодушными гостей не оставит и экскурсия по выставке «Соборные мечети Казани», а также квест «Тайны Кул Шарифа».
Программа в Музее истории Благовещенского собора
Здесь проведут экскурсии по выставке «Вдохновение Пасхи» и Музею истории Благовещенского собора. В программе запланирован квест по музею и временной выставке, а также научно-популярная лекция «Влияние Библии на русскую культуру».
Программа в Музее Пушечного двора
Желающие смогут поучаствовать в квест-экскурсии «Путешествие в Кубачи» по выставке «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров».
Программа в Выставочных залах Присутственных мест
Казанцев ждут на экскурсии по выставке «Татарский костюм: традиции и трансформация». Завершится программа концертом татарской этно-группы «Алпар». Музыканты сыграют на таких инструментах, как ятаган, думбыра, кыл-кубыз, курай, кубыз, бас домбра и саз.
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