На ночь музеев с 18.30 до 23.00 на территории Казанского Кремля подготовили тематические экскурсии. Фото: Музей естественной истории Татарстана

Ежегодно в столице Татарстана проходит одно из самых ярких событий в культурной жизни города — Ночь музеев в Казани 2023. Для посетителей готовят насыщенную программу: мастер-классы, концерт, экскурсии и кинопоказы. «КП-Казань» публикует самую подробную программу мероприятий на Ночь музеев в Казани 2023, которая пройдет уже 20 мая.

Куда сходить на ночь музеев в Казани 2023

В ночь музеев с 18.30 до 23.00 на территории Казанского Кремля подготовили тематические экскурсии, театрализованные представления, мастер-классы, квесты и не только. Попасть на них можно по входному билету. Стоимость для взрослого начинается от 150 рублей, для студентов и пенсионеров — от 100 рублей, для школьников — от 80 рублей.

Программа в Центре «Эрмитаж-Казань»

В ночь музеев здесь можно побывать на экскурсии по выставке «Александр Македонский. Путь на Восток», а также посмотреть фильм «Портреты Александра Македонского. История и миф».

Студенты Казанского института культуры покажут на выставке театрализованную программу «Ожившие герои». Кроме того, среди гостей разыграют подарки. Один из них — лимитированный аромат выставки.

Программа в Музее естественной истории Татарстана

Здесь пройдет лекция на тему «У вас прекрасный череп: эволюция, строение и разнообразие черепов млекопитающих». Для участников проведут экскурсию с показом настоящих образцов минералов «Драгоценности мира» и покажут 10-минутный фильм об ископаемых видах животных, обитавших в Казанском море около 270 миллионов лет назад.

Особо интересным для участников станет сумеречная экскурсия, когда в залах музея выключат свет. Посетители смогут узнать, что происходит в них в ночные часы, когда двери для посетителей уже закрыты.

Вместе с тем в зале «Кладовая недр» будет работать площадка для любителей настольных игр, а также пройдет мастер-класс по оригами.

Программа в Выставочном зале «Манеж»

Гостей и жителей Казани приглашают на семейную программу «Советские будни в карикатурах» и кураторскую экскурсию по Арт-пространству «Коммуналка». Желающие также могут обучиться вышивке на мастер-классе от мастериц галереи «Вышитых картин» из Москвы.

Программа в Музее истории государственности татарского народа и Татарстана

В 19. 00 в этом музее пройдет лекция «Бальная культура XIX века» от Студии старинного танца «Fleur de la danse».

Программа в Музее исламской культуры

Горожан приглашают на экскурсию по выставке, посвященной 220-летию первого Казанского издания Корана. Равнодушными гостей не оставит и экскурсия по выставке «Соборные мечети Казани», а также квест «Тайны Кул Шарифа».

Программа в Музее истории Благовещенского собора

Здесь проведут экскурсии по выставке «Вдохновение Пасхи» и Музею истории Благовещенского собора. В программе запланирован квест по музею и временной выставке, а также научно-популярная лекция «Влияние Библии на русскую культуру».

Программа в Музее Пушечного двора

Желающие смогут поучаствовать в квест-экскурсии «Путешествие в Кубачи» по выставке «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров».

Программа в Выставочных залах Присутственных мест

Казанцев ждут на экскурсии по выставке «Татарский костюм: традиции и трансформация». Завершится программа концертом татарской этно-группы «Алпар». Музыканты сыграют на таких инструментах, как ятаган, думбыра, кыл-кубыз, курай, кубыз, бас домбра и саз.

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