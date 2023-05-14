«Кто, если не мы»: В Казани благодаря «Приюту человека» бездомные обретают крышу над головой и не только

Центральная точка в Казани находится на улице Бурхана Шахиди. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Что нужно для счастья? Каждый человек ответить на этот вопрос по-разному. Для кого-то это деньги, для другого семья, а третий ответ – дом. Для обычного человека, чтобы быть счастливым много не надо: теплый и уютный уголок, где можно провести ночлег, горячая еда, чистая одежда и возможность помыться. Именно такие базовые потребности могут сделать счастливым человека, который потерял все. И людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, протягивают руку помощи автономная некоммерческая организация «Приют человека».

Данную организацию основали в 2018 году. Тогда она функционировала в качестве центра реабилитации и адаптации бывших осужденных. Его основателем является Азат Гайнутдинов, который изначально работал с осужденными на улице Бурхана Шахиди (теперь это центральная точка). Тогда был возведен павильон, где кормили представителей данной категории, а после уже начали приходить бездомные и просто нуждающиеся в помощи люди.

Всего у «Приюта человека» три учредителя – это автор проекта Азат Гайнутдинов, ответственный за питание Юсуф Давлетшин и руководитель «Трудяги.ру» Инсаф Валеев. Всего же в штате организации насчитывается около 20 сотрудников, в их числе есть и постояльцы самого приюта. Таким образом они могут заработать деньги. Это парикмахер, сотрудники пункта приема и выдачи, служба безопасности, юристы, психологи, офис-менеджер и руководитель по привлечению спонсоров.

Уже к 2023 году подобных точек, где кормят нуждающихся, в Казани имеется в количестве пяти. Расположены они на улицах Фучика, Авангардная, Липатова, Симонова. А всего по республике их 14. Они ест в Агрызе, Елабуге, Буинске, Пестрецах, Менделеевске, Нурлате и Набережных Челнах. А недавно состоялось открытие приюта в Пестрецах. Еду в филиалы доставляют из кафе «Ханума», «Киш-Миш», «Итле», «Альбухари» и «Азу».

В «Приюте человека» в Татарстане ежедневно кормят около 1,5 тысячи человек. Питание нуждающимся предоставляется один раз в день, кроме воскресенья.

«Одеваем, кормим и предоставляем ночлег»

Стоит еще раз отметить, что в центральной точке приюта в Казани на улице Бурхана Шахиди нуждающихся не только кормят, но и дают им одежду, и место для ночлега. Для них там также работает социальный патруль и соцработники. Всего для проживания имеется девять жилых бытовок, где размещены около 30 человек. При этом женщин и мужчин заселяют раздельно. По статистике, мужчин в приюте больше, чем женщин. Средний их возраст варьируется от 50 до 70 лет.

В центральной точке на Бурхана Шахиди организовано кормление. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- В нашу организацию поступает заявка, после чего соцпатруль выезжает на место. Бездомного находят и везут на медосмотр, где он проходит флюорографию и сдает анализы. Если человек здоров, его заселяют в вагончик, если нет – передаем в медучреждение. Здесь его мы одеваем, кормим, предоставляем ночлег, а также восстанавливаем документы, - отметил директор организации Марат Салемгараев.

Свой огород и творческие натуры

Так, в первых двух вагончиках проживают инвалиды. Они на работу не ходят, но помогают на территории. Еще две бытовки являются женскими, а в остальных проживают мужчины. Есть и совсем старые вагончики, они находятся в процессе замены. Также на территории имеется баня, санузел, прачечная и даже теплицы.

По словам Марата, женщины сами выращивают в парниках овощи и цветы. А постоялица Нинель и вовсе нарисовала картину на стене бытовки. Как оказалось, у нее к этому есть свой талант. Для любителей спорта в этом приюте есть специально оборудованная площадка, которую обустроили сами постояльцы. Ведь в здоровом теле, здоровых дух.

По словам Марата, женщины сами сажают и выращивают в парниках и грядках цветы, овощи. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- Граффити на каждом здании имеется, все они разрисованы нашими жителями приюта. На территории есть два новых дома для бездомных. Это подарок. Из девяти бытовок две заменены, осталось еще семь. Внутри каждой имеется шесть спальных мест, тумбочка, телевизор, отдельная гардеробная, вентиляция, стол, теплые полы и необходимые бытовые приборы, на окнах висят жалюзи. Каждый из них оборудован пожарной сигнализацией. Предоставляется постельное белье, медицинские матрасы, подушки и одеяло, - пояснил Марат Салемгараев.

Один из домов был разукрашен самой постоялицей Нинель. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Кормят постояльцев чаще - в два раза в день(в 10.00 и 15.00), а по четвергам и вовсе угощают пловом. Двери здесь открыты для каждого, еды и одежды хватит всем. Но есть одно правило – не употреблять алкоголь. Если человек получает три замечания на эту тему, то он должен покинуть приют. Это также касается и питания, то есть, если человек каждый раз приходит пьяным за едой, то он свою порцию может не получить.

Могут зарабатывать до шести тысяч рублей

В дневное время жители приюта находятся на работе. За свой труд они получают от одной тысячи до шести тысячи рублей в день. Работают сварщиками, разнорабочими и в целом там, где все связано со строительной сферой. График у всех разный и от этого зависит размер зарплаты.

В дневное время жители приюта находятся на работе. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Восстановлением документов постояльцев приюта занимается бывший бездомный – Ильдар абый. Он разговаривает с прибывшими и при этом никого не принуждают что-либо делать не по своей воле. У каждого есть выбор, остаться им на улице или обрести дом в приюте. Также приглашают психологов, которые ведут беседу с новенькими, оказывают им моральную поддержку, пытаются «залатать раны».

- Кто, если не мы. Мы видим и работаем в данном направлении. Это дает нам стимул в жизни. Допустим, приходят нам по четвергам в рамках программы «Добрые дела» бизнесмены, блогеры и артисты. Они, оказавшись в приюте, своими руками накладывают еду, ощущают всю атмосферу изнутри. Слушая истории бездомных, проникаясь ими, они уходят со слезами на глазах от нас, - отметил директор организации Марат Салемгараев.

Сам он работает в приюте около двух лет. Сначала он был заместителем по питанию, а последние два месяца стал директором. Молодой человек уверен, что бездомным нужно помогать, ведь не всегда люди просто спиваются. В большинстве случаев люди на улице оказываются из-за того, что их обманули мошенники, в том числе и «черные риелторы»

По рассказам Марата, был случай, когда женщина жила с дочкой, а когда та вышла замуж, то в один миг осталась одна на улице. Прописала своего супругу в квартиру, а маму попросила подписать некие документы. Пенсионерка до конца не понимала, что делает, верила дочери и таким образом лишилась крыши над головой. В приют она пришла со слезами на глазах. Бывают, что там принимает и путников, и потерявших документы, и погорельцев. Также приходят и уходят те, кто не может и пару дней прожить в приюте, так как привык к улице.

Директор «Приюта человека» работает в данной организации около двух лет. Фото: из архива героя публикации

- Мало кто адаптируется и социализируются в обществе. Но есть и те, кто в приюте семьи создавали, снималии потом квартиры и в итоге стали бизнесменами. Наша задача – поддержать, подтолкнуть. Люди же оказываются на улице по разным причинам. Подойдет он к прохожему – ему откажут, подумают мошенник, потом бездомный начинает плохо пахнуть, тогда уже к нему никто не подойдет. Это вопрос пытаемся решить, - пояснил Марат.

Шуба за 500 рублей и свадебное платье

Также на территории приюта на улице Бурхана Шахиди в Казани организован пункт сортировки одежды, которые привозят со всего города. После ее увозят в секонд-хенд. В связи с этим в приюте делается упор на привлечение волонтеров, которые бы сортировали одежду. Например, активная работа в этом направлении идет и с бывшими осужденными, которые проживают в приюте.

- У нашего секонд-хенда есть постоянные покупатели и с каждым днем их количество растет. На сегодня те, кто в нем могут получить бесплатные вещи – это инвалиды первой и второй группы, многодетные, ветераны войны и труда, погорельцы. Каждые три сезона им выдается бесплатная одежда. А так, в основном, кто-то мимо проходит и заходит. В основном – это пенсионеры, говорят, что это самый любимый их магазин. У нас, допустим, шубу можно купить всего за 500 рублей, можно найти даже свадебное платье, мусульманские наряды и раритетные вещи, - рассказала социальный работник, продавец Ольга Колесникова.

В данном секнд-хэнде вещам дарят не просто вторую жизнь, но и третью и четвертую. Тут есть игрушки, одежда, обувь, коляски, книги и посуда.

По словам продавца Ольги, в выходные бывает огромный поток покупателей. Так как рядом находится вокзал, заходят и туристы. Среди покупателей есть проводницы с Краснодара, театралы, костюмеры и комики. А из соседнего здания приходят сотрудники кафе.

По словам продавца, в выходные бывает огромный поток людей. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- Очень нравится магазин, хороший магазин. Тут огромный выбор товаров, часто хожу сюда. В магазинах для пенсионеров все дорого. А тут те же вещи, пусть и ношенные, можно приобрести за дешево. После стирки вещи смотрятся ничем не хуже новых, можно проносить еще несколько лет, - отметила одна из покупательниц.

В дальнейшем магазин хотят расширить, места из-за огромного ассортимента уже не хватает.

- Магазином довольны все. Есть, которые приходят просто поскандалить. Они информацию не читают до конца и им надо постоянно объяснять. Некоторые слушают и такие: «Вау, какие вы молодцы», а некоторые огрызаются. Есть и те, кто воровством занимается. В основном это бабушки. Мы ей это и бесплатно можем отдать, зачем так делать, - рассказывает Ольга.

Кстати, всего пару месяцев назад был создан клуб меценатов, сооснователем которого является Ильяс Гимадов. В нем состоит уже более 100 предпринимателей. Они спонсируют строительство, развитие и масштабирование проекта, организацию питания. Приют планируют в дальнейшем развивать и совершенствовать. Например, в июне состоится открытие нового холла приюта.

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