Собирали деньги на СВО: Полицейские Татарстана задержали мошенников, которые обманули граждан на 7 миллионов рублей

В отношении задержанных возбудили уголовное дело за мошенничество. Фото: скриншот с видео

Редактор RT Маргарита Симоньян обратилась в полицию после того, как были созданы каналы в популярном мессенджере, где от ее имени велся сбор денег для помощи бойцам СВО. К моменту ее обращения к правоохранителям количество подписчиков на этих каналах превысило 100 тысяч человек. Люди перечисляли деньги и искренне верили, что помогают российским военным.

- Предварительно установлено, что в каналах размещали сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих. Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты якобы волонтеров. После средства похищались, - сообщила официальной представитель МВД России Ирина Волк.

В результате следственно-розыскных действий сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из МВД Татарстана вычислили и задержали троих злоумышленников. Их нашли в Перми. Как считают правоохранители, двое из задержанных получали деньги от подписчиков каналов на свои дебетовые карты.

Переводы шли со всей России. За один раз человек мог перевести до 20 тысяч рублей. Только за 1,5 месяца якобы на помощь бойцам СВО люди перечислили более 7 миллионов рублей. Сами лже-волонетры перечисляли деньги некому нанимателю и получали 1,5% от каждого перевода. Но возможно они еще забирали и сверх того, перечисляя заказчику не все суммы.

В отношении задержанной троицы в отделе полиции Казани возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». На время следствия они будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время полиция устанавливает как другие преступные эпизоды задержанных, так и личности их жертв, а также точную сумму причиненного им ущерба.

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