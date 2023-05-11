«В моей руке билось сердце беременной девушки»: медсестра рассказала, как спасла жизнь будущей маме

Зашивая рану кетгутом, врач велел медсестре поддержать сердце снизу

- Я запомнила этот случай на всю жизнь, в моей руке билось сердце беременной девушки, - рассказывает медсестра поликлиники №5 Набережных Челнов Татьяна Соломаха.

Международный день медицинской сестры, который отмечают 12 мая, она готовится встретить на своем рабочем месте – в дневном стационаре. По случаю предстоящего праздника женщина рассказала о самом необычном случае в своей практике.

После окончания Целеноградского медицинского училища и курсов по специальности «операционная медицинская сестра» в 1977 году Татьяна устроилась работать в крупную областную больницу, где пять лет трудилась правой рукой хирурга.

Ее первое ночное дежурство состоялось в Новый год - 31 декабря. Спустя час после боя курантов в больницу на автомобиле скорой помощи привезли беременную женщину с ранением сердца.

- Мы с врачом бегом бросились в операционную. Выяснилось, что пациентке просто повезло: лезвие задело только перикард - наружную оболочку сердца, - вспоминает Татьяна Соломаха. – Я тряслась, как осиновый лист, а хирург взял меня за руку и сказал: «Не бойся, ты справишься, я тебе помогу». И страх ушел.

Вспоминая эту непростую операцию, медсестра не смогла сдержать слез. Зашивая рану кетгутом, врач велел молодой медсестре поддержать сердце снизу.

- Я никогда не забуду этого мгновения. Было такое ощущение, что сердечко этой девушки билось вместе с моим. Врач посмотрел мне тогда в глаза и тихо произнёс: «Ты это запомнишь навсегда. И всякий раз, когда твоя помощь понадобится людям, твое сердце будет биться чаще.

Спустя пять дней после операции пациентку отпустили домой, а еще через три месяца она родила здорового сына. После радостного события она приехала в больницу и еще раз поблагодарила медиков.

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