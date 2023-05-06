День Победы в Казани 2023: самая подробная программа мероприятий на 9 Мая и откуда лучше всего смотреть салют

В параде примут участие 2,4 тысячи человек и военная техника. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Казани в честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано множество знаковых мероприятий. Рассказываем о самых знаковых торжествах и публикуем самую подробную программу мероприятий на 9 мая в Казани.

Парад в Казани на 9 мая в День Победы и откуда лучше всего смотреть салют

В Казани празднование Дня Победы непосредственно 9 мая начнется с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах. В парке Победы будут организованы возложения к Вечному огню, памятникам Труженикам тыла, Матерям и вдовам, Советскому Солдату. Также запланировано возложение цветов к стеле памяти с вечным огнем в поселке Юдино.

В этот день Парад Победы традиционно пройдет на площади Тысячелетия, под стенами Казанского Кремля.

Торжественная программа там начнется в 9.30. Спустя полчаса - в 10.00 - на площадь маршем выйдут военнослужащие Казанского гарнизона, выедет историческая военная техника и ретроавтомобили. В параде также примут участие курсанты военного училища, кадетских классов, Юнармии и суворовцы.

- В этом году в марше примут участие и юнармейцы, для которых специально сшита форма при поддержке главы Татарстана и мэрии Казани, - сообщил начальник Управления культуры исполкома города Азат Абзалов. - Маршем пройдут и воспитанники военных кафедр казанских вузов, учащиеся и выпускники танкового училища. Всего около 2,4 тысячи человек.

По завершении парада на площади Тысячелетия состоится театрализованное исполнение песни «День Победы» сводным хором Казани.

Празднование продолжится в парке Победы, где также будут работать различные тематические площадки. В 12.00 там состоится парад юнармейцев и правоохранительных отрядов школьников, после которого пройдет традиционный фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы». С 15.00 в парке будут творческие коллективы города. А в 18.00 там зазвучат танцевальные мелодии 30 - 40-х годов в исполнении духового оркестра. Не забыли и про центральную улицу Казани - улицу Баумана. В 14.00 на ней стартует интерактивная программа с концертом и фотозонами.

Уже в 19.00 жителям и гостям города предлагают вновь посетить площадь Тысячелетия. На это время там запланировано начало концерта с участием тысячного хора «Поющая Казань». Этот музыкальный праздник пройдет в формате народного караоке.

Празднование Дня Победы в Казани завершится в 22.00 красочным салютом. Лучше всего за ним наблюдать у Центра семьи «Казан», на площадке между Кировской и Ленинской дамбами, а также на Кремлевской набережной.

Салют начнется в 22.00. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

В Казанском Кремле, под стенами которого пройдет парад, 9 мая также запланированы мероприятия в честь Дня Победы. Так, с 10.00 до 17.00 на территории исторического заповедника состоится квест «Путь к Победе». Его участникам предложат вспомнить сражения Великой Отечественной войны, подвиги советских солдат и познакомят с вкладом Татарстана в общую Победу. Прошедшие все задания квеста получат памятный сувенир.

Там же, в Казанском Кремле, 9 мая с 10.00 до 17.00 будет работать выставка автомобильной техники, которая использовалась во время Великой Отечественной войны, выставка оружия и снаряжения воинов Красной Армии. В частности, их посетителям дадут возможность даже отработать приемы штыкового боя. В этот же период на территории Казанского Кремля будут работать тематические фотозоны.

Кроме того, перед посетителями музея-заповедника с 10.00 до 10.40 с самыми известными песнями о Великой Отечественной войне выступит детский коллектив подросткового клуба «Энергетик». А с 11.00 до 13.00 в рамках акции «Наша Победа» всем желающим предложат почувствовать себя художниками и нарисовать на асфальте свое видение Великой Победы.

С 16.00 до 16.45 праздничная программа в Казанском Кремле продолжится исполнением песен о Великой Отечественной войне. С ними выступит музыкальный молодежный театр «Лориэн».

В Казанском Кремле на 9 мая запланированы концерты, квест и флешмобы. Фото: Алина НИЗАМОВА

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В этом году всенародная акция «Бессмертный полк» пройдет в другом формате - без пешего прохождения колонны. Зато каждый желающий может разместить портрет своего героя на футболке, значке или на автомобиле, а также на сайте организации «Бессмертный полк» .

- В целях безопасности изменился формат «Бессмертного полка», но и без шествия у людей будет возможность отдать дань памяти своим близким - участникам Великой Отечественной войны, - отметил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Особое внимание в такие праздники в Казани уделяют вопросам обеспечения безопасности людей. На всех площадках предусмотрены досмотровые мероприятия. Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к таким процедурам перед входом на праздничные площадки. А для более удобного входа на площадь Тысячелетия организаторы предлагают зрителям заходить со стороны станции метро «Кремлевская» или со стороны Кремлевской набережной. На праздничных площадках кроме правоохранителей будут дежурить и медики.

- Поручаю МВД по Татарстану, Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Министерству здравоохранения обеспечить безопасность и сопровождение всех запланированных мероприятий, - сказал на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и празднованию Дня Победы глава Татарстана Рустам Минниханов.

Как будет работать общественный транспорт в Казани 9 мая в День Победы

В День Победы общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме. Так, по графику рабочего дня будут курсировать автобусы № 2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы № 2, 3, 5, 7. По утвержденному графику будет организовано движение автобуса № 84 от улицы Халитова до жилого массива Чебакса.

Кроме того, до городских кладбищ с 7.30 до 17.00 запустят дополнительные автобусы:

- № 201с от пр. Победы до Самосыровского кладбища;

- № 202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;

- № 204с от жилого массива Дербышки до кладбища в жилом массиве Дербышки;

- № 205с от ДК железнодорожников до Юдинского кладбища;

- № 206с от КДК им. Ленина до кладбища в жилом массиве Сухая Река;

- № 207с от Самосыровского кладбища до кладбища «Курган»;

- № 208с от ул. Гаврилова до кладбища в жилом массиве Сухая Река;

- № 209с от пл. Вахитова до Татарского кладбища;

- № 210 от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.

После праздничного салюта в Казани также подадут 19 дополнительных автобусов:

- остановка «Цирк» № 22, 28а, 89;

- от остановки «Энергетический университет» в сторону улицы Декабристов будут следовать автобусы № 6, 15, 22, 29, 37, 47, 74, 75, 89;

- от остановки «Молодежный центр» в сторону Кремлевской дамбы будут отправляться автобусы маршрутов № 6, 22, 28а, 37, 47, 74, 89.

Какие улицы перекроют в Казани на 9 мая в День Победы

8 мая с 16.00 и до 10 мая 2.00 будет полностью запрещен проезд машин на площади Тысячелетия. Вместе с тем 8 мая с 18.00 и до 9 мая 22.00 перекроют и улицу Бондаренко.

Мало того, как отметили в мэрии Казани, при большом скоплении людей после праздничного салюта 9 мая не исключено частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима.

КАК ПОГОДКА?

Что же касается погоды на 8 и 9 мая, то, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в эти дни республика окажется на периферии холодного западного антициклона. Каких-либо существенных осадков не ожидается, зато будет холодно. Ночью температура воздуха понизится - от 0 до +3 градусов, местами ожидаются заморозки до -3. Днем столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов.

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