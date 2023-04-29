ЦСКА обыграл «Ак Барс» в борьбе за Кубок Гагарина

На перерыв после первого периода казанцы уходили лидерами. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Казанский «Ак Барс» проиграл в решающем поединке, обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА. Матч состоялся 29 апреля в столице Татарстана на льду «Татнефть Арены».

Первый период закончился с преимуществом казанского клуба, была забита единственная шайба. А вот во втором игровом отрезке москвичи серьезно прибавили, забив сразу три раза. Команда из Татарстана ответила одной шайбой. На перерыв ушли при счете 2:3. В третьем периоде борьба была упорной, но забить никому так и не удалось. В результате - победа ЦСКА.

Отметим, что московский клуб вел в финальной серии 3-1 и многие полагали, что исход борьбы уже предрешен. Но «барсы» в очередной раз показали характер, выиграли два матча подряд и сравняли счет в серии. К решающему поединку уже казанцы подходили в ранге фаворитов.

Примечательно, что борьба развернулась не только на льду, но и за его пределами. В день открытия продаж билетов на финал у «Татнефть Арены» с 6 часов утра образовалась очередь. Болельщики ждали шанса приобрести заветные билеты. В очереди периодически возникали конфликты и даже драки. В результате клубу пришлось ограничить продажу: онлайн можно было оформить не более пяти штук на один аккаунт, в кассах один человек мог купить не более двух билетов.

ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз.

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