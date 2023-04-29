В Татарстане на выписку третьего сына мобилизованного пришел целый ансамбль

Встречали малыша большой компанией

Мобилизованный житель Набережных Челнов стал многодетным отцом. 28 апреля из КДМЦ выписали его новорожденного сына и супругу. Помимо родственников ребенка встречал ансамбль.

Малыша назвали Радэлем. Он появился на свет весом 3 980 г и ростом 53 см. Мальчик стал третьим сыном в семье бойца. Старших братьев зовут Данияром и Эриком. Счастливый отец Эдуард приехал в родной город на время отпуска, поэтому смог лично приехать на выписку сына.

Также малыша встречали руководитель Центрального района Эдуард Фаттахов, главный врач КДМЦ Альберт Хаертдинов, коллеги молодой мамы Ленузы, родные и близкие. Эдуард Фаттахов поздравил семью от имени мэра, вручил конверт с деньгами и подарки от города и республики.

Приятный сюрприз для родителей подготовил народный мордовский ансамбль «Моро» из дома дружбы народов «Родник». Они пришли поздравить семью с радостным событием и подарили всем творческий номер - песню «О России».

Ранее мы сообщали, что военнослужащий приехал в Набережные Челны на роды жены.

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