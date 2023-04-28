Магистратура в ИВМиИТ-ВМК

После окончания бакалавриата у выпускников возникает вопрос: «А что делать теперь?» Вариантов несколько. Пойти работать по профессии; продолжить учебу на другом факультете по другой специальности; отдать долг родине; или продолжить обучение, но уже в магистратуре. К слову, поступить в магистратуру можно и в другом Институте.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МАГИСТРАТУРА?

Магистратура - ступень высшего профессионального образования, следующая после бакалавриата, позволяющая углубить специализацию по определенному направлению, а в некоторых случаях - сменить ее. Чаще всего срок обучения магистров составляет 2 года, однако после окончания магистратуры студенту открывается больше возможностей продолжить свою научно-исследовательскую деятельность - к примеру, поступить в аспирантуру и получить ученую степень.

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ИВМИИТ?

В Институте вычислительной математики и информационных технологий реализуется 7 направлений подготовки магистратуры с 14 программами. У каждой разный список дисциплин и набор компетенций, которыми будет обладать магистр по завершению программы.

01.04.02. Прикладная математика и информатика

Математическое моделирование физических процессов - программа готовит специалистов способных на исследование сложных процессов и явлений природы, когда проводить эксперименты слишком дорого или просто невозможно.

Искусственный интеллект и суперкомпьютерные вычисления. Новая программа, основной целью которой является обучение студентов использованию различными архитектурами нейронных сетей и понимать эти сети изнутри. Когда студент понимает, как работает нейросеть, в будущем он сможет сам легко ее создать, изменить и использовать для необходимых задач. На эту программу может подать документы любой желающий. Однако обязательным условием станет понимание и отличное знание математики, в особенности алгебры, и программирования.

Анализ данных и его приложения - современное, активно развивающееся направление прикладной математики и информатики, изучающее методы компьютерного анализа данных, способы извлечения знаний из баз данных и методы машинного обучения, разрабатывающие самообучающиеся алгоритмы.

Математические методы и информационные технологии в экономике и финансах. Программа готовит специалистов, владеющих методами математического моделирования в экономике и финансах и современными информационными технологиями анализа данных, машинного обучения.

02.04.02. Фундаментальная информатика и информационные технологии

Математические основы и программное обеспечение информационной безопасности и защиты информации. Центральным моментом подготовки является сочетание научно-исследовательской деятельности студентов с их образовательной деятельностью.

Машинное обучение и компьютерное зрение - программа отвечает требованиям международных стандартов обучения в области информатики и информационных технологий. Преподавание ведется на русском языке, однако некоторые статьи необходимо будет читать в оригинале, на английском.

09.04.02 Информационные системы и технологии

Технологии разработки информационных систем. Программа готовит высококвалифицированных специалистов для государственных и коммерческих организаций, способных разработать информационные системы и технологии в различных областях науки и производства.

09.04.03. Прикладная информатика

Информационная безопасность экономических систем. После завершения обучения в магистратуре выпускники смогут работать в различных организациях в качестве специалистов по информационной безопасности.

10.04.01 Информационная безопасность

Математические методы и программные технологии защиты информации. Программа изучает специфику технических средств защиты информации как со стороны программных, так и аппаратных средств, а также затрагивает взаимосвязь с российским и международным законодательством.

Инфокоммуникации в специальной робототехнике. Еще одна новая магистратура, открытая в рамках программы «Приоритет 2030». Основными предметами данного курса являются: моделирование специальных робототехнических систем, алгоритмы машинного зрения, системы навигации беспилотного транспорта, теория систем и системный анализ и современные компьютерные технологии. Особенность программы в том, что преподают на курсе не только теоретики IT-индустрии и математических наук, но также и практики, которые на протяжении нескольких десятков лет работают над реальными проектами в области беспилотной техники.

01.04.04. Прикладная математика

Методы математического моделирования. Магистерская программа соединяет в себе научно-исследовательскую деятельность студентов с их образовательной деятельностью.

Классические и квантовые методы обработки информации. Уникальное направление в России. В его основе более чем 20-летний опыт работы исследовательской группы КФУ в области квантовых вычислений. Программа сопоставима с аналогичной подготовкой магистров в Федеральном университете ETH Zürich.

Вычислительная геометрия и высокопроизводительные вычисления - раздел прикладной математики (и информатики), в котором изучаются алгоритмы численного решения прикладных геометрических задач.

38.04.05. Бизнес-информатика

Цифровые технологии в бизнесе. Программа сочетает в себе получение знаний продвинутого уровня в области цифровой экономики, управления, математики и информационных технологий.

Познакомиться с полным списком программ, их названиями, вступительными испытаниями и узнать дополнительную информацию можно на сайте Института ВМиИТ или в социально-образовательной сети для абитуриентов «Буду студентом!». Через этот же сайт можно подать заявление для поступления в магистратуру. Отметим, что подготовиться к вступительным испытаниям и задать интересующие вопросы касательно поступления руководителям программ можно также через сайт ИВМиИТ.

Не упусти свой шанс поступить в самый SMART Институт КФУ!

Реклама. ФГАОУВО «КФУ»