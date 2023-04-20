«Бессмертный полк» отменили в целях безопасности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Йошкар-Олы заявила об отмене в 2023 году традиционного шествия «Бессмертного полка». Сделано это в целях безопасности. Рассказываем, в каком формате пройдет «Бессмертный полк» в Йошкар-Оле 9 мая 2023 года и как принять в нем участие.

Как принять участие в «Бессмертном полку» в Йошкар-Оле 9 мая 2023 года

Жители Йошкар-Олы и Марий Эл могут принять участие в «Бессмертном полке» в новом формате. Каждый может разместить портреты ветеранов на одежде, на окнах домов или на автомобилях, поменять свой аватар в соцсетях на лица героев или выложить фотографию ветерана на официальный портал движения. На сайте есть простой конструктор, который поможет оформить снимок в специальную рамку.

Размещение фотографии ветерана на автомобиле не будет считаться правонарушением. Однако это следует делать, соблюдая ряд критериев: изображение не должно закрывать обзор с места водителя, фотографию желательно размещать на заднем или боковых задних стеклах с внутренней стороны.

Безусловно, можно поблагодарить и навестить ветеранов Великой Отечественной войны лично. Для этого необходимо обратиться в республиканское отделение движения «Бессмертный полк».