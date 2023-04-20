В Казани есть пять мест, где можно сдать кровь.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
20 апреля отмечается Национальный день донора в России. Он посвящен людям, которые дарят свою кровь, тем самым спасая жизни других людей. В этот день рассказываем, где можно сдать кровь в Казани и как стать донором.
Казанский плазмоцентр «Росплазма»
Адрес: улица Островского, 69/3
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 15.00
Телефон: 8 (843) 292 13 93, 8 (843) 292 13 53, 8 (843) 292 13 73
Межрегиональный клинико-диагностический центр, отделение заготовки крови и ее компонентов
Адрес: улица Карбышева, 12а
Режим работы: по будням с 8.00 до 14.00
Телефон: 8 (843) 291-10-75
Республиканский центр крови Минздрава Татарстана
Адрес: проспект Победы, 85
Режим работы: по будням с 7.30 до 13.00
Телефон: 8(843) 223-07-79
Детская республиканская клиническая больница, отделение переливания крови
Адрес: улица Оренбургский тракт, 140, здание консультативной поликлиники №1, 3 этаж
Режим работы: по будням с 8.00 до 14.00
Телефон: 8 (843) 267-89-20
Республиканская клиническая больница, отделение переливания крови
Адрес: улица Оренбургский тракт, 138
Режим работы: по будням с 8.00 до 14.00
Телефон: 8 (843) 269-37-99
Стать донором в Казани может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 килограммов.
Вопреки многим убеждениям, донация - это не долгий процесс. Сдача цельной крови занимает не более 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы или клеток крови) длится дольше: от 30 минут до полутора часов.
Специального длительного отдыха после донации также не требуется. После сдачи крови нужно посидеть в течение 10–15 минут, избегать тяжелых физических нагрузок в течение дня и следовать простым рекомендациям по питанию.
Перед донацией следует ознакомиться с противопоказаниями. Они бывают постоянными, когда стать донором нельзя ни при каких условиях, и временными, когда по истечению определенного срока человек все-таки может сдать кровь.
Постоянные противопоказания к донорству:
- Инфекционные и паразитарные болезни, онкология, болезни крови, центральной нервной системы, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы в стадии декомпенсации и ряд других заболеваний;
- Полное отсутствие слуха, речи или зрения;
- Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения, в том числе вызванные употреблением психоактивных веществ;
- Оперативные вмешательства;
- I или II группа инвалидности;
- ВИЧ, гепатит B и С, сифилис.
Временные противопоказания к донорству:
- Масса тела менее 50 килограммов;
- Низкий гемоглобин;
- Высокая температура тела;
- Слишком низкий или слишком высокий пульс;
- Ненормальное артериальное давление;
- Татуировки, пирсинг, иглоукалывание;
- Операции, в том числе аборты;
- Недавно перенесенные заболевания;
- Острые или хронические воспалительные процессы, аллергические заболевания в стадии обострения;
- Беременность и период лактации;
- Вакцинация;
- Прием лекарств;
- Прием алкоголя менее чем 48 часов назад.
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