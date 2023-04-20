В Казани есть пять мест, где можно сдать кровь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 апреля отмечается Национальный день донора в России. Он посвящен людям, которые дарят свою кровь, тем самым спасая жизни других людей. В этот день рассказываем, где можно сдать кровь в Казани и как стать донором.

Список мест, где сдать кровь в Казани

Казанский плазмоцентр «Росплазма»

Адрес: улица Островского, 69/3

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 15.00

Телефон: 8 (843) 292 13 93, 8 (843) 292 13 53, 8 (843) 292 13 73

Межрегиональный клинико-диагностический центр, отделение заготовки крови и ее компонентов

Адрес: улица Карбышева, 12а

Режим работы: по будням с 8.00 до 14.00

Телефон: 8 (843) 291-10-75

Республиканский центр крови Минздрава Татарстана

Адрес: проспект Победы, 85

Режим работы: по будням с 7.30 до 13.00

Телефон: 8(843) 223-07-79

Детская республиканская клиническая больница, отделение переливания крови

Адрес: улица Оренбургский тракт, 140, здание консультативной поликлиники №1, 3 этаж

Режим работы: по будням с 8.00 до 14.00

Телефон: 8 (843) 267-89-20

Республиканская клиническая больница, отделение переливания крови

Адрес: улица Оренбургский тракт, 138

Режим работы: по будням с 8.00 до 14.00

Телефон: 8 (843) 269-37-99

Как стать донором в Казани

Стать донором в Казани может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 килограммов.

Вопреки многим убеждениям, донация - это не долгий процесс. Сдача цельной крови занимает не более 15 минут, сдача компонентов крови (плазмы или клеток крови) длится дольше: от 30 минут до полутора часов.

Специального длительного отдыха после донации также не требуется. После сдачи крови нужно посидеть в течение 10–15 минут, избегать тяжелых физических нагрузок в течение дня и следовать простым рекомендациям по питанию.

Противопоказания к донорству в Казани

Перед донацией следует ознакомиться с противопоказаниями. Они бывают постоянными, когда стать донором нельзя ни при каких условиях, и временными, когда по истечению определенного срока человек все-таки может сдать кровь.

Постоянные противопоказания к донорству:

- Инфекционные и паразитарные болезни, онкология, болезни крови, центральной нервной системы, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы в стадии декомпенсации и ряд других заболеваний;

- Полное отсутствие слуха, речи или зрения;

- Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения, в том числе вызванные употреблением психоактивных веществ;

- Оперативные вмешательства;

- I или II группа инвалидности;

- ВИЧ, гепатит B и С, сифилис.

Временные противопоказания к донорству:

- Масса тела менее 50 килограммов;

- Низкий гемоглобин;

- Высокая температура тела;

- Слишком низкий или слишком высокий пульс;

- Ненормальное артериальное давление;

- Татуировки, пирсинг, иглоукалывание;

- Операции, в том числе аборты;

- Недавно перенесенные заболевания;

- Острые или хронические воспалительные процессы, аллергические заболевания в стадии обострения;

- Беременность и период лактации;

- Вакцинация;

- Прием лекарств;

- Прием алкоголя менее чем 48 часов назад.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram