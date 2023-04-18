В автопробеге примут участие порядка 20 машин. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Йошкар-Оле в 2020-2022 годах массовые мероприятия, приуроченные к празднику весны и труда, были отменены из-за коронавируса. В 2023 году Президиум союза «Объединение организаций профсоюзов Марий Эл» наконец принял решение провести первомайскую демонстрацию.

Рассказываем, где пройдет демонстрация 1 мая 2023 года в Йошкар-Оле, и во сколько она начнется.

Что будет на демонстрации 1 мая 2023 года в Йошкар-Оле

Первомайская демонстрация в столице Марий Эл пройдет в формате автопробега. Об этом «Комсомолке» рассказал председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Марий Эл» Александр Майоров.

Мероприятие начнется в 10.00 с возложения цветов к монументу тружеников тыла в Парке Победы. Затем от ДК им. Ленина по улице Свердлова порядка 20 машин проедутся по главным улицам Йошкар-Олы.

Главным лозунгом автопробега станет: «Солидарность трудящихся – единство страны!», отметил Александр Майоров в разговоре с «Комсомолкой».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram