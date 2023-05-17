«Нэфис Косметикс» запустил свой интернет-магазин

На площадке представлен полный ассортимент бытовой химии производства компании: мыло, стиральные порошки, гели и капсулы для стирки, чистящие средства и средства для посудомоечных машин - всего около 600 наименований продукции. На площадке будут проводиться еженедельные акции на разные категории товаров.

Доставку можно оформить по всей России. Заказ придет за 2 - 4 дня в зависимости от отдаленности региона, по Казани быстрее - в течение суток. Доставка бесплатная при сумме заказа от 4000 рублей в регионы РФ. Доставка по Казани бесплатная. «Нэфис Косметикс» сотрудничает только с проверенными транспортными компаниями, что гарантирует качественную оперативную доставку продукции.

- Ассортимент «Нэфис Косметикс» регулярно расширяется - компания оперативно реагирует на потребности покупателей и запускает новую продукцию. К сожалению, технически невозможно поставить на полки торговых сетей всю ассортиментную линейку. Поэтому мы приняли решение запустить собственный интернет-магазин, чтобы наши покупатели смогли не только заказать полюбившуюся бытовую химию, но и познакомиться с новыми брендами и сериями, - рассказала генеральный директор «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова.

Интернет-магазин «Нэфис Косметикс»

- 600 видов продукции

- Еженедельные скидки и акции

Реклама. АО «Нэфис Косметикс»