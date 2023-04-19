«Солидарность трудящихся – единство страны!» - под таким лозунгом пройдут мероприятия 1 мая 2023 года в Татарстане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Солидарность трудящихся – единство страны!» - под таким лозунгом пройдут мероприятия 1 мая 2023 года в Татарстане. В этот день жители республики будут отмечать праздник весны и труда. Рассказываем, пройдет ли демонстрация 1 мая 2023 года в Казани и в каких акциях можно принять участие.

Будет ли демонстрация 1 мая 2023 года в Казани

В 2023 году традиционной демонстрации 1 мая в Казани не будет. Такое решение принял Президиум Федерации профсоюзов Татарстана на апрельском заседании.

Основными формами проведения праздника станут заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, чествование трудовых династий, проведение субботников и мероприятий по благоустройству мест с названием «1 Мая» в Казани и районах Татарстана.

Также дополнительными формами празднования 1 мая 2023 года в Казани станет проведение собраний в трудовых коллективах, гуманитарные акции в поддержку бойцов СВО, а также мероприятия, которые решат провести членские организации Федерации профсоюзов Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram