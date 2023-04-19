В колонне друг за другом проедет военная техника советских лет. Фото: cap.ru

В честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Чувашии состоится торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона с привлечением военной техники. Рассказываем подробнее, что можно будет увидеть во время праздничного шествия 9 мая 2023 года.

Кто примет участие в параде Победы 2023 года в Чебоксарах

В параде Победы в Чебоксарах будут участвовать ветераны боевых действий, сотрудники правоохранительных органов, кадеты и оркестр Росгвардии.

В колонне друг за другом проедет военная техника советских лет: внедорожники ГАЗ 69, грузовики ЗИС 5, зенитные пушки с дистанционным наведением, легендарная «Катюша» и традиционные участники Парада Победы – машины Шумерлинского завода специализированных автомобилей.

К сводному полку Чебоксарского гарнизона также присоединятся байкеры, рассказали в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Где пройдет парад Победы 9 мая 2023 года в Чебоксарах

С 2021 года парад Победы в Чебоксарах проходит на площади Республики. Лучшие места для обзора расположены вдоль улицы Карла Маркса - именно по ней пройдут участники и военная техника в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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