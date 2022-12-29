В Марий Эл 11-летнему мальчику подожженная петарда оторвала пальцы

Врачам удалось восстановить один из пальцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 декабря в ДРКБ Марий Эл с серьезной травмой кисти левой руки попал 11-летний мальчик. По предварительным данным, в одном из поселков республики во время запуска петарды ему оторвало два пальцы на левой руке. Один из них врачи все же смогли восстановить. По факту данного происшествия проводится доследственная проверка.

- В настоящее время выясняется, кто и где купил петарду, была ли нарушена техника безопасности, - сообщил в следственном комитете Марий Эл.

Во избежании несчастных случаев в ведомстве также напоминают, что нельзя задерживать горящую петарду в руках, а также помещать ее в банку, ведро или бутылку. Запрещается приближаться к горящей петарде ближе, чем на 5-10 метров и наклоняться над пиротехникой.

Хранение и переноска петард должна осуществляться только в упаковке, ни в коем случае нельзя носить их в кармане и разбирать. Использовать петарды нужно только на открытом воздухе

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