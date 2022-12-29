Она погибла в собственный день рождения: семья из Удмуртии попала в страшное ДТП на трассе в Чувашии

По предварительным данным, отец семейства не справился с управлением авто. Фото: МВД Чувашии

Около девяти часов утра 29 декабря на 732 километре трассы М-7 в Козловском районе Чувашии произошло смертельное ДТП. Там столкнулись Toyota Camry и грузовой Mercedes. В легковушке ехала семья из Удмуртии с маленьким ребенком.

По предварительным данным, 45-летний водитель Toyota не справился с управлением и выехал на встречку, где автомобиль и оказался под колесами большегруза. 38-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. Ее не стало в собственный день рождения.

Четырехлетний ребенок, который также находился в салоне Toyota, получил травмы и был госпитализирован.

- На месте работают сотрудники ОМВД России по Козловскому району. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщают в МВД по республике.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Фото: МВД Чувашии

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