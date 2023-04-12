В Казани иностранец похитил любовника жены и изнасиловал его шваброй

К преступлению мужчина подготовился заранее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани иностранец изнасиловал любовника своей жены. Причем, для этого он использовал швабру. Как сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, инцидент произошел 17 марта текущего года.

Разгневанный мигрант, гражданин Узбекистана, узнал, что жена изменила ему с земляком. Где, когда и сколько раз это произошло история пока умалчивает. Однако точно известно, что негодованию обманутого мужа не было предела. Мужчина решил жестоко отомстить. Взяв себе в помощники двух других граждан Узбекистана, он приехал на стройку, где работал обидчик.

Его избили и насильно увезли на съемную квартиру. То, что там начало происходить было похоже на жесткий фильм для взрослых. Похищенного снова избили, угрожали игрушечным пистолетом, а после и вовсе изнасиловали шваброй. При этом все снималось на видео.

Закончив издевательства обманутый муж заявил, что выложит ролик в Сеть. Чтобы этого не делать, он потребовал с потерпевшего 10 тысяч долларов США. Любовник работал на стройке, поэтому у него не было таких денег. Он обратился за помощью в полицию. Правоохранители задержали иностранца и его подельников. В отношении этой троицы было возбуждено уголовное дело за секс-насилие, похищение человека и вымогательство.

Ранее мы сообщали, что в Казани 14-летнего школьника обвинили в изнасиловании перед 8 Марта.

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