Выбор профессии - это важно

Фото: пресс-служба Транснефти

Именно он в дальнейшем будет определять траекторию развития личности и профессионала, степень удовлетворенности и уровень самореализации в профессии

Трубопроводчики в регионах своей деятельности помогают ребятам сделать осознанный выбор. Специалисты «Транснефть - Прикамья» - частые гости в школах, техникумах и колледжах. В тандеме с представителями профильных учебных заведений они подробно рассказывают о том, как непросто, но очень интересно приводить в движение нефть и нефтепродукты.

ГДЕ УЧИТЬСЯ, КЕМ ТРУДИТЬСЯ

Одна из таких профориентационных встреч прошла в школе с. Песчаные Ковали Республики Татарстан. Более 50 школьников 9 - 11 классов узнали, чем занимается АО «Транснефть - Прикамье» - дочернее общество компании «Транснефть», отмечающей в этом году 30-летие.

Вниманию юных ковалинцев был представлен динамичный презентационный фильм об инновационном оборудовании, социальных проектах и возможностях карьерного роста на предприятии, после которого они получили возможность задать дополнительные вопросы представителю трубопроводной компании.

От сотрудников Канашского транспортно-энергетического техникума (КанТЭТ) ребятам было любопытно узнать, что учебное оборудование его полигонов идентично тому, что ждет их в будущем на производственных площадках предприятия. В рамках социального партнерства «Транснефть - Прикамье» систематически обновляет площадки для отработки практических навыков будущих трубопроводчиков и совершенствует материально-техническую базу техникума. Придя на объект, молодой работник не будет тратить время на знакомство с оборудованием, а продолжит профессиональное развитие уже в условиях реального производства.

Вопросов у ребят было предостаточно: как можно стать студентом целевого набора? Какой средний балл на бюджет? Сколько стоит общежитие?

«Я БЫ В СВАРЩИКИ ПОШЕЛ»

Девятиклассник Никита Смирнов пока в раздумьях. В 10-й класс он идет, но какой выбор сделает - в пользу сварщика или айтишника, пока не знает.

- Если решу стать сварщиком, то устраиваться буду однозначно в «Транснефть - Прикамье». Мои дяди-нефтепроводчики часто рассказывают о своей работе, стабильной зарплате. И для моих будущих детей хорошо - у «Транснефти» есть замечательный детский оздоровительный лагерь! - дальновидно рассуждает Никита.

Директор Песчано-Ковалинской средней школы Алексей Варфоломеев уверен: сегодня многие подростки понимают, что успех - это не ТикТок, а верно выбранная траектория развития и обдуманный выбор.

- Необходимо направить ребенка и помочь ему определиться. Для этого и нужна информация, которую из первых рук они получают на таких встречах от будущего работодателя и представителя профильного учебного заведения, - говорит Алексей Вячеславович. - Сообща они помогают ребятам ответить на главный вопрос: куда идти дальше.

Преподаватели КанТЭТ отмечают, что в последнее время студенты стали более целеустремленными - уже в техникуме четко видят траекторию своей профессиональной карьеры, знают, в каком вузе продолжат обучение и куда трудоустроятся. Не тратят время напрасно. Возможно, во многом благодаря таким встречам, когда им объясняют, где и чему обучиться, как развиваться и достигать профессиональных высот.