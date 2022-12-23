Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 декабря 2022 6:01

Не было денег, чтобы его прокормить: в Казани женщина бесплатно отдала своего сына чужим людям из Интернета

Жительницу Казани обвиняют в передаче своего новорожденного сына чужой семье из Пятигорска
Лев ИЛОНОВ
За совершенное матери может грозить до шести лет лишения свободы.

За совершенное матери может грозить до шести лет лишения свободы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23-летнюю жительницу Казани обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей «Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего». Следствие считает, что женщина передала своего новорожденного сына другой семье, которую нашла в одной из социальных сетей.

Утверждается, что обвиняемая родила ребенка в декабре 2020 года, а спустя время столкнулась с финансовыми трудностями и поняла, что попросту не может его прокормить. Чтобы выйти из такого положения, она решила отдать мальчика более состоятельным людям. Они нашлись в интернете - семья из Пятигорска как раз не могла завести собственного малыша.

Пара приехала в Казань и встретилась с женщиной. Они стали решать, как передать мальчика новой семье. В итоге обвиняемая и мужчина из Пятигорска через суд (по некоторым данным обвиняемая работала в суде) установили отцовство и получили новые документы. Таким образом мужчина и его супруга смогли увезти ребенка с собой в Ставропольский край. Причем совсем бесплатно.

Два года все было тихо, но потом семья из Пятигорска решила развестись. Видимо не без конфликтов, потому что отец семейства пошел в полицию и рассказал, откуда у них на самом деле малыш.

Мальчика оперативно изъяли и отправили в Татарстан, но не к матери, а к бабушке. Ведь в отношении матери сразу же возбудили уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram

КриминалИнтересное