Не было денег, чтобы его прокормить: в Казани женщина бесплатно отдала своего сына чужим людям из Интернета

За совершенное матери может грозить до шести лет лишения свободы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

23-летнюю жительницу Казани обвиняют в преступлении, предусмотренном статьей «Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего». Следствие считает, что женщина передала своего новорожденного сына другой семье, которую нашла в одной из социальных сетей.

Утверждается, что обвиняемая родила ребенка в декабре 2020 года, а спустя время столкнулась с финансовыми трудностями и поняла, что попросту не может его прокормить. Чтобы выйти из такого положения, она решила отдать мальчика более состоятельным людям. Они нашлись в интернете - семья из Пятигорска как раз не могла завести собственного малыша.

Пара приехала в Казань и встретилась с женщиной. Они стали решать, как передать мальчика новой семье. В итоге обвиняемая и мужчина из Пятигорска через суд (по некоторым данным обвиняемая работала в суде) установили отцовство и получили новые документы. Таким образом мужчина и его супруга смогли увезти ребенка с собой в Ставропольский край. Причем совсем бесплатно.

Два года все было тихо, но потом семья из Пятигорска решила развестись. Видимо не без конфликтов, потому что отец семейства пошел в полицию и рассказал, откуда у них на самом деле малыш.

Мальчика оперативно изъяли и отправили в Татарстан, но не к матери, а к бабушке. Ведь в отношении матери сразу же возбудили уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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