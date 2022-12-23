Вместо новогодней оргии получил лишь несколько фото: обиженный житель Чувашии написал заявление в полицию на организаторов интим-вечеринки

Вместо интимной атмосферы мужчины получил одно лишь разочарование. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Креатив организаторов новогодних вечеринок иногда зашкаливает. Но этим они, видимо, и привлекают доверчивых охотников до острых ощущений. Одним из таких оказался 35-летний житель чувашского города Цивильск.

Мужчина наткнулся в одном из каналов популярного мессенджера на объявление с предложением стать участником новогодней интим-вечеринке. Почему бы и нет?! Мужчина переходит по ссылке, вносит предоплату в размере пяти тысяч рублей. Когда он уже предвкушал свое участие в новогодней оргии, ему в ответ приходит не заветное приглашение на вечеринку, а всего лишь несколько фотографий интимного содержания. На этом, так сказать, оргия для него и закончилась.

Посчитав, что этого маловато будет, да и вообще это обман какой-то, мужчина оделся и пошел в местное отделение полиции жаловаться. Там он в расстроенных чувствах от того, что не получил желаемого, написал заявление.

- На основании этого было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемых, - сообщили в МВД Чувашии.

Ну а пока мужчине, не попавшему за деньги на новогоднюю оргию, скорее всего, придется встречать праздник дома у елки.

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