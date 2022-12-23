Площадки оборудуют в Калининском, Московском, Ленинском районе Чебоксар. Фото: Иван МАКЕЕВ

При покупке фейерверка на Новый год важно помнить о том, что запускать его разрешено далеко не во всех местах. Публикуем полный список разрешенных мест, где в Чебоксарах можно будет безопасно запустить салют.

Где можно запускать фейерверк на Новый год 2023 в Чебоксарах

В Калининский районе города оборудуют площадки рядом с речным портом, на Аллее поколений, футбольном поле по улице Низами, хоккейной площадке по улице Девятая Южная, возле ДК им. Хузангая, перед домом по адресу: улица 50 лет Октября, 1, перед ТД "Овас", между домами №7 и №8/5 по улице Ярмарочная, рядос с домами по проспекту Трактостроителей, 58 к.1 (со стороны оврага) и 72, на Аллее перед пересечением улиц Комсомола и пролетарской, в Сквере улицы Цивильская и на пустыре возле диспетчерской троллейбусного управления по проспекту Чебоксарский.

В Ленинский районе - это территории по улице Богдана Хмельницкого, 80, у транспортного кольца по улице Коммунальная Слобода, между домами по Эгерскому бульвару, 43 и 45, в Парке в поселке Новые Лапсары, между домами по проспекту Яковлева, 16 и улице Кукшумской, 7, перед домом по адресу: проспект 9-ой Пятилетки, 2 к.2, у дорожки сквера Чапаева по проспекту Ленина, возле "Дорисс-парка", на углу проспекта 9-й пятилетки и Эгерского бульвара, у памятника Яковлеву у Нацбиблиотеки по проспекту Ленина, между техникумом "ТрансСтройТех", Республиканским центром медицины катастроф и детским садом №149, на углу проспектов Яковлева и Мира и на пустыре между микрорайоном "Садовый" и началом транспортной развязки у Сугутского моста.

В Московском районе запускать салют можно возле домов по адресам: Павлова, 22, 24, 74 к.1, улица Максимова, 2/5, улица Гражданская, 119, 119/1, бульвар Миттова, 12, 33/1, 13 и между домами 25 и 33,улица Кривова, 5, улица Афанасьева, 9, улица Социалистическая, 9. На площадках в Сквере Пирогова, студенческом городке, парке "Амазония",в Сквере имени Ислюкова, на стадионе "Волга", пустырях по улицам Талвира и Юрьева, набережной Чебоксарского залива и в студенческом сквере.

В поселке Сосновка запуск разрешен на территории стадиона "Рубин" и на поле ООО "Колос М". В поселке Октябрьский - на площадке проведения "Золотых песков Заволжья", в поселке Северный - за магазином и на причале у санатория "Чувашия, а также на дамбе в поселке Первомайский.

Где нельзя запускать фейерверк на Новый год 2023 в Чебоксарах

Салют небезопасно запускать на неровной поверхности, рядом с деревьями, на территории, где много листвы, хвои, бумаги и прочего мусора. Запрещается запускать салюты вблизи 50 метров от жилых домов, так как часто пиротехнические изделия выбивают стекла и залетают на балконы - это может привести к пожару и травмам людей, предупреждает ГУ МЧС по Чувашии.

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