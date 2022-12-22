Средняя стоимость продуктового набора для оливье в Татарстане – порядка 437,65 рубля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оливье и сельдь под шубой - два традиционных салата, которые есть практически на каждом новогоднем столе. Специалисты Татарстанстата посчитали, во сколько обойдутся продукты для каждого блюда, и выявили, какой салат будет дешевле всего приготовить.

Сколько стоит приготовить оливье на Новый год в Татарстане, Чувашии и Марий Эл

Для большой порции оливье для татарстанской семьи необходимо 400 грамм вареной колбасы, 400 грамм картофеля, 100 грамм репчатого лука, 400 грамм соленых огурцов, четыре яйца, 200 грамм моркови, 380 грамм зеленого горошка, 200 грамм майонеза. Средняя стоимость подобного продуктового набора в республике – порядка 437,65 рубля.

В целом, среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан занял 4 место по дороговизне этого салата. На второй строчке рейтинга оказалась Марий Эл. Здесь приготовить оливье можно за 452,26 рубля. Один из самых дешевых наборов продуктов для этого блюда – в Чувашии. Республика расположилась на предпоследнем месте со стоимостью 400,11 рубля, сообщает Пензастат.

Стоимость селедки под шубой в Татарстане составляет 217,18 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сколько стоит приготовить сельдь под шубой на Новый год в Татарстане, Чувашии и Марий Эл

Для селедки под шубой берется 200 грамм картофеля, 100 грамм репчатого лука, 300 грамм свеклы, 300 грамм майонеза, 350 грамм сельди соленой, 2 куриных яйца и 200 грамм моркови. По сравнению с прошедшим годом, цена на набор продуктов в Татарстане к ноябрю 2022 года выросла на 6,56% и составляет 217,18 рублей.

Отметим, что по дороговизне селедки под шубой республика занимает 2 место в Приволжском федеральном округе. Следом за ней идет Марий Эл. Здесь приготовить это блюдо стоит 215,74 рубля. Пятерку лидеров замыкает Чувашия продуктовый набор для салата стоит здесь 208,08 рубля.

Оливье или селедка под шубой

Как показала статистика, приготовить сельдь под шубой на новогодний стол оказалось выгоднее, чем оливье. В Татарстане разница составила 220,47 рублей, в Чувашии – 192,03 рубля, а в Марий Эл – 236,52 рубля.

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