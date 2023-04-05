«Устроила с пассажиром караоке в машине»: откровения лучшего таксиста Казани Луизы Бадреевой

Луизы Бадреева обошла 16 мужчин и одержала победу. Фото: Адель ХИСАМОВ

В столице Татарстана прошел региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России-2023». В нем приняли участие 17 водителей. Допускали их по жестким критериям: стаж вождения не менее 3 лет, наличие разрешение на перевозку пассажиров и багажа, отсутствие штрафов за грубое нарушение Правил дорожного движения.

- Многие спрашивают про конкурс, мол, зачем это нужно? Я отвечу. Мы хотим сделать профессию таксиста значимой, поэтому и проводим это мероприятие. И, поверьте, федеральный этап для нас не предел. В ближайших планах мы проведем международный конкурс водителей такси и обязательно в нем победим! – поприветствовала участников председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Стоит отметить, что региональный этап конкурса состоял из двух теоретических и одного практического тура. Так, в первом нужно было правильно ответить на вопросы, которые касались Правил дорожного движения, а также законодательства в сфере такси. Во втором водители показали свои знания улиц Казани и ее достопримечательностей.

Практическая же часть конкурса состояла из восьми заданий, которые нужно выполнить на время и при этом во время движения не разлить стакан воды, установленный на крыше машины.

Словом, в самом начале нужно было быстро открыть багажник, взять оттуда детское кресло и установить его на переднем пассажирском сиденье. Затем идет заезд в гараж, параллельная парковка, разворот в пограничном пространстве, поворот на 90 градусов, змейка задним ходом, бордюр и отступление. За каждое выполненное задание таксисты получали баллы, которые в конце суммировались.

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- Посмотри на мой «Ларгус»! Впечатляет? Такого салона нет ни у одного водителя! – восхищенно показывает на свой автомобиль таксист Газис Исхаков.

И действительно, он отделал салон по высшему классу. Тут есть все для комфорта пассажиров - кожаные сиденья, детские игрушки, планшет с фильмами и даже беспроводной интернет Wi-Fi. По словам Газиса Исхакова, он старается сделать так, чтобы во время поездки клиенты могли максимально расслабиться и получить удовольствие. Мужчине, к слову, 58 лет, 20 из которых он посвятил работе именно в такси.

- Мне приходится жить в бесконечном потоке пассажиров и общаться с разными людьми. Как человек военный, я люблю рассказывать им, что к чему и учить их уму разуму. За это и люблю свою работу, - говорит Исхаков.

Для удобства своих клиентов таксист Газис Исхаков даже беспроводной интернет в своей машине установил. Фото: Адель ХИСАМОВ

Мужчина не сомневался, что займет первое место в конкурсе. Однако все вышло иначе.

ПОБЕДИТЕЛИ

Победителем казанского этапа стала женщина-водитель Луиза Бадреева она набрала 79 баллов. Мать троих детей в 2019 году уже занимала первое место в конкурсе «Лучший водитель такси в России» и снова претендует на этот титул. Водительский стаж Луизы более 26 лет. Непосредственно в такси она работает 14 лет.

- Мне нравится передвигаться по дорогам Казани и постоянно общаться с людьми вне коллектива, ведь за одну поездку человек не успевает надоесть, - рассказала «КП-Казань» победительница регионального этапа.

Луизу Бадрееву можно назвать таксистом-психологом. Она и выслушать может, да и вообще найдет подход к любому пассажиру.

- Как-то везла пьяного мужчину. Он так хотел музыки, ну в итоге устроила ему караоке в салоне машины, - рассказывает таксист.

За победу в Казани Луиза получила приз – 15 тысяч рублей. На втором месте оказался Тахир Парпиев (69 баллов), а на третьем - Олег Герасимов (67 баллов). Они получили по 10 и 5 тысяч соответственно.

Луиза представит Татарстан на федеральном этапе конкурса. Фото: russia-driver.taxi

Что же касается лучшего таксиста Казани, то Луиза представит город и Татарстан в целом на федеральном этапе конкурса «Лучший водитель такси в России-2023». Она поборется за главный приз – 150 тысяч рублей.

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