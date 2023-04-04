На этой неделе в Казани также требуются грузчик, кассир, администратор в стоматологию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые высокооплачиваемые вакансии недели в Казани

Водитель категории Е на рефрижератор

График работы: Вахтовый метод

Зарплата: 135 000 — 210 000 рублей

Работодатель: ООО «Вэйтэкс», ml2@wetex.ru

Что нужно делать: доставлять грузы по России, контролировать погрузки и выгрузки, а также оформление товарно-транспортных накладных.

Что требуют: опыт работы по водительской категории «Е» не менее 1 года, знание устройства автомобиля, наличие медкнижки.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами

График работы: Полный рабочий день

Зарплата: 150 000 — 170 000 рублей

Работодатель: ООО «Карл Цейсс», 8 (495) 933-51-51

Что нужно делать: вести коммерческие переговоры с клиентами, анализировать результаты продаж, искать и привлекать новых клиентов, вести и регулярно обновлять проектный лист в системе CRM, участвовать в отчетных собраниях, помогать в организации выставок, презентовать продукцию в рамках семинаров и круглых столов.

Что требуют: уверенно пользоваться MS Windows, MS Office, SAP, высшее медицинское, фармацевтическое образование, опыт работы от 3 лет, английский на уровне — способен пройти собеседование.

Звеньевой/бригадир

График работы: Вахтовый метод

Зарплата: 135 000 — 158 000 рублей

Работодатель: ООО «АПВ-СТРОЙ», 8 (921) 610-60-61

Что нужно делать: работать в бригаде в качестве рабочего по своей специальности, уделять необходимое время руководству коллективом.

Что требуют: опыт работы в сфере монолитного строительства от 1 года, чтение чертежей, опыт в общении с подчиненными, среднее профессиональное образование.

Бригадиру в Казани предлагают зарплату от 135 000 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые популярные вакансии недели в Казани

Менеджер

График работы: Полный рабочий день

Зарплата: 45 000 — 60 000 рублей

Работодатель: ООО «Компания строительные поставки», 8 (966) 260-24-42

Что нужно делать: работать с клиентской базой, участвовать в тендерах и переговорах с потенциальными клиентами, принимать и отправлять служебную документацию, оформлять приход и расход материальных ценностей в 1С.

Что требуют: знание 1С, умение работать в коллективе, ответственность.

Грузчик

График работы: Полный рабочий день

Зарплата: от 40 000 рублей

Работодатель: ООО «РСК ГРУПП», 8 (917) 294-24-98

Что требуют: опыт работы от 1 года, среднее профессиональное образование.

Охранник (4-6 разряд) / Сотрудник ГБР

График работы: Сменный график

Зарплата: от 35 000 — 52 000 рублей

Работодатель: Компания «Дельта», 8 (961) 657-64-83

Что требуют: Удостоверение ЧОД (4-6 разряда), водительские права категории «В».

Желающим устроиться на должность охранника необходимо иметь удостоверение ЧОД. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые свежие вакансии недели в Казани

Старший менеджер по обслуживанию

График работы: Полный рабочий день

Зарплата: 42 500 рублей

Работодатель: Сбер, 8 (800) 550-05-07

Что нужно делать: осуществлять операции по обслуживанию клиентов, проводить кассовые операции: прием, выдача, обмен денег, предлагать продукты и сервисы Сбера, консультировать клиентов по возникающим вопросам.

Что требуют: опыт работы от 1 года, среднее профессиональное образование.

Контролер-кассир

График работы: Полный рабочий день

Зарплата: 30 000 рублей

Работодатель: АО «АВТОГРАДБАНК», обращаться по адресу: улица Щепкина, 2/27

Что нужно делать: проверять принятые от клиентов кассовые документы, проверять на подлинность принимаемых денежных средств, оформлять кассовые приходные и расходные документы, вести кассовые журналы, составлять кассовую отчетность, передавать денежные средства инкассаторам.

Что требуют: желателен опыт работы с деньгами, уверенно пользоваться ПК, среднее профессиональное образование.

Администратор в стоматологию

График работы: Сменный график

Зарплата: от 25 000 рублей

Работодатель: АО «Детская стоматологическая поликлиника № 9 на Сабане», 8 (843) 555-78-69

Что нужно делать: принимать звонки и записывать пациентов к врачам по расписанию, обслуживать пациентов в клинике, вести электронную и бумажную документации, работать с кассой, ежедневно вести отчетность, соблюдать чистоту.

Что требуют: владение ПК, наличие медкнижки, опыт работы от 1 года, высшее образование.

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