В Казани построят ЖК «Парк Маяк» с собственной набережной, двумя школами и шестью детсадами

Стало известно, что на территории бывшей промзоны «Коламбия» в Приволжском районе Казани КОМОССТРОЙ® и ЖИК построят современный жилой комплекс «Парк Маяк». На машине от центра города до ЖК можно будет добраться за 10 минут.

«Парк Маяк» задуман как системный город — комплексное, грамотное и продуманное пространство для жизни и отдыха. Архитекторы спроектировали на территории проекта всё необходимое и достаточное для его жителей:

- 87 га — общая площадь

- 15 га — территория досуга

- 10 000 квартир с авторскими и классическими планировками

- 10 объектов социальной инфраструктуры

- Осознанный ритейл

- Рекреационные пространства и точки притяжения

КОМОССТРОЙ® и ЖИК реализуют почётную миссию — ревитализация промышленной зоны завода «Коламбия», превращение территории в уникальный индустриальный парк. Трубу котельной, находящуюся посреди ЖК, превратят в маяк. Такая же «вторая жизнь» ждет и другие артефакты промзоны. На территории завода «Стройкоммаш» планируется организовать креативное общественное пространство с торговыми и общественными павильонами.

Проект жилого комплекса рассчитан на более чем 10 лет. Первая очередь должная быть введена в эксплуатацию к началу 2025 года. Старт продаж стартует в начале следующего года, но уже сейчас можно получить консультацию и выгодную цену на квартиру.

ООО «ЖК ПАРКМАЯК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»

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тел: +7 (843) 558-73-29

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Проектная декларация здесь

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