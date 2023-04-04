В Казани пациента не забирали из больницы, и медики «подкинули» его в поликлинику

Мужчину увезли в больницу на «скорой», но он в итоге оказался в поликлинике. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

69-летний пенсионер стал инвалидом II группы после перенесенного инсульта. У мужчины бывают провалы в памяти, правая часть тела местами парализована, общается он с затруднением. При этом сиделка ему не нужна. По словам родственников, он сам неплохо справляется с бытом. Тем не менее он находится на попечении своей младшей сестры. Именно она по телефону узнала, что брату, вдруг, стало плохо и он обессилил. Женщина тут же вызвала ему «скорую».

Прибывшие медики осмотрели пенсионера, но тот отказался от госпитализации, в связи с чем подписал соответствующие документы. Почему остался дома, она так и не объяснил.

Мужчине становилось хуже. Он начал с трудом говорить. Снова вызвали «скорую помощь». В этот раз пенсионер согласился на госпитализацию. Его отвезли в Горбольницу №5. Через некоторое время родственники пациента позвонили туда, чтобы справится о его здоровье. По их словам, их ошарашили странным ответом: «Все, мы его обследовали. Забирайте».

На что младшая сестра пенсионера Радифа Якупова возмутилась: «Мы его не на обследование отправляли, а лечиться!». Но звонки из больницы с требованием забрать обследованного не прекращались. Тогда племянница пациента Дина Стрункина позвонила на «Горячую линию» и обрисовала ситуацию.

- Там жалобу приняли, сказали, что передадут в больницу, - рассказали корреспонденту «КП-Казань» Дина Стрункина. – Когда мне в очередной раз позвонили про дядю, я рассказала, что уже пожаловалась на их действия.

Больше, по ее словам, никто не звонил. Якупова вечером перезвонила брату, поинтересовалась его состоянием. Тот ответил, что где-то лежит, недавно попил воды, все в порядке. Это успокоило.

После этого снова начались звонки. По словам родственников пенсионера, представители Горбольницы №5 снова требовали забрать его домой, мол, он здоров.

- Моему возмущению не было предела, и я сказала, что раз он здоров, по их мнению, тогда пусть встанет и идет домой, на что заведующий отделением ответил: «Как это идет? Он не может ходить, он сидит в каталке, у него нет сил». Я говорю: «Так вы же говорите, что он здоров? Разве так выглядит здоровый человек?». Пригрозила очередной жалобой в Минздрав, и они повесили трубку. Больше не звонили. Прошел целый день. Вдруг в пятом часу вечера звонок с незнакомого номера: «Алло, это Дина? Звоним из поликлиники, Рафаэль Гайсович - это ваш родственник?». Я говорю: «Да, а что случилось?». И тут у меня глаза на лоб полезли от услышанного: «Какие-то люди с утра привезли его на машине, посадили на лавочку у входа и уехали, мы еле нашли ваш телефон, он не помнит адреса, где живет, - сообщила в соцсетях Дина Стрункина.

По ее словам, дядю «подкинули» в поликлинику, к которой он приписан по месту жительства. Те, кто привез его туда, сунули ему в руки выписку со всеми анализами, и молча уехали. Кто-то из прохожих обратил внимание на одинокого и молчаливого пенсионера. Он купил ему воды и пачку печенья. Потом его перевели в холл поликлиники. Но сразу найти контакты родственников не могли. Пенсионер просидел в медучреждении почти весь день, пока туда не зашел его сосед. Мужчина узнал его и помог персоналу найти телефон родственников.Те сразу выехали за пенсионером и забрали его домой. Его младшая сестра написала участковому заявление на действие сотрудников Горбольницы №5. Женщина требует привлечь их к ответственности за то, что они оставили инвалида в опасности.

Что же касается тех выписок, что медики Горбольницы №5 сунули в руки оставленного на лавочке пенсионера, то их изучение, по словам Дины Стрункиной, повергло в шок ее знакомых врачей: «Анализы плохие, с такими показателями есть основания подозревать у человека онкологию и обязательно нужно его госпитализировать».

Тем временем, управление здравоохранения Казани затеяло внутреннюю проверку по факту произошедшего.

- Когда мы туда звонили, нас там не поняли, мало того, попытались еще и обвинить в том, что мы недостаточно ухаживали за братом, - заявила Радифа Якупова. – Мол, не уделяем заботы, внимания. Но, простите, он не немощный, можем сам себя обслуживать, я звоню, он рассказывает, что кашу себе сварил. В больницу одного отправили? Простите, а как иначе? Ему сиделка не нужна!

В свою очередь управление здравоохранения Казани смотрит на ситуацию по-другому, нежели родственники пенсионера.

- Пациент был доставлен в астенизированном состоянии - снижением интереса к состоянию своего здоровья при отсутствии какого-либо объективного физического или неврологического дефицита. Клиническая картина общего состояния здоровья обусловлена признаками отсутствия надлежащего ухода. Подобная категория пациентов подлежит амбулаторному лечению и профилактическому наблюдению по месту жительства, уходу со стороны родственников, - отметили в управлении. - Признаков острого неотложного состояния, требующего круглосуточного динамического наблюдения, на момент осмотра зафиксировано не было, что подтверждается результатами объективных лабораторных и инструментальных исследований. Факт обращения пациента за медицинской помощью в стационар был передан в поликлинику для осуществления активного вызова врачом-участковым. Повторных обращений (доставки пациента с связи с ухудшением состояния) не было.

Тем не менее история о «подкинутом» в поликлинику пациенте больницы стала известна СУ СКР по Татарстану. Проводится доследствненая проверка.

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