К Новому году 2023 в Казани зажгли огни на главной городской елке

В честь открытия елки около нее прошло праздничное представление. Фото: мэрия Казани

20 декабря состоялось одно из самых долгожданных в столице Татарстана событие. Около Центра семьи «Казан» свои огни зажгла главная елка города. Новогодняя красавица высотой 35 метров засияла всеми 77 700 гирляндами. Это светодинамическое оформление и анимированный купол придало эффекта и праздничного настроения. Кроме того, главную елку Казани украсили 155 светящихся шаров и 504 звезды.

Но торжество не ограничилось одним лишь «Раз, два, три - елочка, гори!». Перед этим на площадке около Центра семьи «Казан» жителей и гостей города ждала настоящая праздничная программа, хотя Новый год еще не так близко.

Для детей там провели интерактив, в котором они стали участниками сказки «Подарок для Снежной Королевы». Ребята кружились в хороводе и сыграли в зимние забавы с героями представления. Главными героями сказки стали Снегоняши. Они отправились в сказочное путешествие, чтобы сделать из Снежной Королевы добрую волшебницу. Также детям о тайной фабрике подарков Деда Мороза рассказал снеговик Болтун.

Кроме того, для детей на праздничной площадке работали аттракционы, а аниматоры предлагали стать участниками игр, победители которых получили призы из «волшебного» сундука.

Прошел в честь открытия главной новогодней елки Казани и концерт. Его хедлайнерами были заявлены группы «Болгар кызлары», Yuki, Игнат Изотов, Ландыш Нигматзянова и Анастасия Макарова.

Одновременно с этим около елки стартовал фестиваля «КышДаКар-фест». Торговые ряды с павильонами также оформили праздничной иллюминацией и символикой города.

ВО ЧТО ОБОШЛОСЬ

В этот раз оформление главной елки Казани обошлось бюджету города в 13 миллионов. Установкой же новогодней красавицей по итогам электронного аукциона занималась фирма из Санкт-Петербурга. Они также занимались и установкой домиков-павильонов в торговых рядах рядом с ней.

Стоит отметить, что работы начали еще в конце октября. Так, на площадке перед Центром семьи «Казан» начали бурить шахты под опоры крепления светодинамического купола-шатра. Напомним, что в столице Татарстана установку главной елки всегда начинают заблаговременно и уже который год она имеет неизменную высоту - 35 метров.

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