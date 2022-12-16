Юрий Зайцев руководит Марий Эл с 23 сентября 2022 года. Фото: пресс-служба главы Марий Эл

В эту пятницу, 16 декабря, глава Марий Эл Юрий Зайцев отмечает свой день рождения. Руководителю региона исполнилось 52 года. В честь этого события вспоминаем интересные факты из биографии именинника.

Биография Юрия Зайцева

Юрий Зайцев родился 16 декабря 1970 года в городе Монино в Московской области. Окончил Военный Краснознаменный институт Минобороны России по специальности «Иностранный язык». Отметим, что глава республики свободно разговаривает на французском и итальянском языках, а также является кандидатом экономических наук.

На протяжении 17 лет Юрий Зайцев возглавлял структуры металлургического комплекса страны. С 2014 года - был первым заместителем гендиректора «МРСК Северного Кавказа», а затем до 2019 года и вовсе руководил предприятием.

Как Юрий Зайцев стал главой Марий Эл

В 2019 году Юрий Зайцев стал председателем Правительства Калмыкии - эту должность он занимал до отставки уже экс-главы Марий Эл Александра Евстифеева. Тогда Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности руководителя республики именно Зайцева.

12 июня Юрий Зайцев самостоятельно выдвинулся для участия в выборах главы Марий Эл. Тогда за него было отдано более 82% голосов, и уже 23 сентября 2022 года Юрий Зайцев вступил в должность главы республики.

Награды Юрия Зайцева

У Юрия Зайцева довольно большой список как региональных, так и федеральных наград. Так, он является почетным гражданином Калмыкии, имеет почетные грамоты и благодарности не только этой республики, но и Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

Глава Марий Эл имеет ряд наград от федеральных властей: благодарность Президента России Владимира , благодарственное письмо Администрации руководители страны, благодарность председателя Госдумы Федерального собрания и благодарность от Министерства Энергетики России.

К тому же Юрий Зайцев награжден медалью "За отличие в военной службе третьей степени", орденом за заслуги, а также медалями МЧС России.

Личная жизнь Юрия Зайцева

О личной жизни главы Марий Эл Юрия Зайцева известно, что он женат и растит сына.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram