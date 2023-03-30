«Мой герой Вадик – квинтэссенция отца-паникера»: актер Степан Девонин – о сериале «Семья-2»

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В семье Вадика и Оли, героев Степана Девонина и Кати Ильиной, произошли большие перемены – они стали родителями. О том, каким будет новый сезон, о своем герое, а также о важном в крепком браке нам рассказал Степан Девонин.

Расскажите про второй сезон сериала «Семья» - каким он будет, какие будут скетчи и их темы?

Второй сезон сериала рассказывает о том же, о чем и первый: в нем будут раскрываться темы семьи, взаимоотношений между поколениями – зрелым, взрослым и совсем молодым. Во втором сезоне у моего персонажа и героини Кати Ильиной появляется новый член семьи, сын Олег.

Ваш герой Вадим – типичный отец, или необычный?

Я бы не сказал, что типичный. Вадик – квинтэссенция отца-паникера, отца, который лучше всех знает, что и как надо делать, воспитывая ребенка, да и не только. У Петра Мамонова есть песня:

«Я знаю, как действовать,

Я знаю, как что все делать.

Я знаю, как держать нож и вилку.

Как пользоваться вообще всем.

Я знаю, как все поставить на свои места»

… Вот это про Вадика. Но, на самом деле, когда он остается один на один с ребенком, отпуская жену отдохнуть, случается полный коллапс.

Вадик ловко оперирует медицинскими терминами, когда дело касается здоровья ребенка. Вы перед съемками погружались в медицинский ресерч?

Насчет ресерча – вопрос к сценаристам, а я отвечу, что на съемках «Семьи» все было по сценарию, слово в слово.

Первый сезон «Семьи» был исключительно добрым, а во втором это настроение сохранится, или добавится драма?

Нет, никакой драмы. Это легкая комедия для всей семьи, от мала до велика.

На площадке вы работали с актрисой Еленой Валюшкиной. Чувствовалось ли различие между «старой» и «новой» актерскими школами?

Все мы принадлежим русской актерской школе, все учились у одних педагогов. Вообще, что такое русская актерская школа – это когда ученики одних педагогов сами стали учителями и начали учить другое поколение, и так далее. Отличий, как мне кажется, нет. Елена Валюшкина, конечно, суперпрофессионал, она очень четко работает на площадке. А всем процессом руководит режиссер вместе с оператором.

В прошлом году вышло несколько проектов, над которыми вы работали как сценарист. Занимаетесь ли вы сейчас сценарной работой, может быть, есть идеи на этапе синопсиса, или уже расписанные?

Да, в этом году должны выйти несколько проектов, но я пока не могу о них говорить. У меня есть и сценарии, и синопсисы, я много пишу. Но анонсировать еще рано. Скажу только, что будут и комедии, и драмы.

Вы женаты на Наталии Мещаниновой уже более 10 лет. Какие, на ваш взгляд, главные составляющие счастливого брака?

Мне кажется, что это уважение друг к другу, возможность и желание друг друга слушать и слышать.

Как часто вы путешествуете по России? Расскажите о любимых местах, в которые вам нравится возвращаться.

Я очень люблю Ясную Поляну, где родился и жил Лев Толстой. Это очень комфортное для меня место, мне там спокойно. Люблю Питер, люблю Москву, люблю Смоленск, где я вырос, и Смоленскую область.

Смотрите сериал «Семья» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТНТ.