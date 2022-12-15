Снег, метель и ледяной дождь: Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал ужас, а не погоду, на выходные 17 и 18 декабря

Осадки и метели прекратятся только на следующей неделе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 17 декабря, в течение дня и вечером к западным районам республики подступит еще один атмосферный фронт со снегом, мокрым снегом, метелью и гололедом. О значительном ухудшении погоды предупредил Гидрометцентр Татарстана, по прогнозам которого, кстати, в указанный день, несмотря на ненастье, будет более или менее тепло – от -1 до -6 градусов.

Но самый погодный кошмар жителей республики ожидает не в субботу, а в воскресенье, 18 декабря. Регион попадет под влияние очень теплой и влажной воздушной массы. В связи с этим ситуация только ухудшится, хоть днем столбики термометров и могут подняться до +1 градуса.

Итак, что же ждет татарстанцев в этот выходной день? В этом погодном меню планируется представить снег, в том числе и мокрый, дождь, ледяной дождь. При этом местами осадки будут особенно сильны. Мало того, ожидаются еже и метели со значительным ухудшением видимости и гололедные отложения. На дорогах снова появятся снежные заносы и сильная гололедица.

С наступлением понедельника, 19 декабря, погода в республике не улучшится. Все также будут идти снег, в том числе и мокрый, а также метели. Кроме того, еще и усилится ветер – до 16м/с. Днем атмосферный фронт начнет отходить на юг и погода потихоньку начнет стихать. Правда при этом снизится температура воздуха – до -11 градусов.

Похолодание продолжится и во вторник, 20 декабря. Так, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана вероятность осадков в этот день будет небольшой, зато ночью температура воздуха может опуститься до -18 градусов, днем же ожидается от -8 до -13 градусов.

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