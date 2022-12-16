Маркетинг или выгода: какие инструменты реально помогут снизить платеж по ипотеке в Казани

По статистике, ипотека остается основным инструментом, с помощью которого жители Казани решают свой жилищный вопрос. Эксперты рассказали, какие механизмы реально помогут снизить платеж по ипотеке в Казани, а какие — не более чем маркетинговая уловка хитрых продавцов.

Покупатели становятся осторожнее

Аналитики рапортуют: спрос на новостройки в столице Татарстана за год снизился на 68%. Центробанк с 1 декабря ввел дополнительные надбавки для ипотеки с низким первоначальным взносом (подробнее об этом можно прочитать в журнале Домклик). Однако популярность «новоселья в кредит» у жителей Казани пока не снижается. По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, только в сентябре 2022 года в Республике Татарстан количество ипотечных сделок выросло на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и достигло 2,4 тысячи.

- Прирост количества объявлений о продаже недвижимости по всей стране за последний месяц составил 13%, - отмечает исполнительный директор, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Ромчанова.

Сейчас, по данным сервиса Домклик, на продажу в Казани выставлено более 20 тысяч квартир, из них около 6 тысяч — в новостройках. Однако эксперты все же прогнозируют, что начавшееся было оживление на ипотечном рынке и, соответственно, на рынке недвижимости, в перспективе может притормозить из-за осторожности потенциальных покупателей.

- Несмотря на большое количество новых предложений можно предположить, что в долгосрочной перспективе нас ждет некоторое затишье на рынке ипотечного кредитования, - отмечает Мария Ромчанова. - Это связано с тем, что значительная часть жителей может перейти к сберегательной модели поведения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Считайте итоговые суммы»

В условиях снижения спроса застройщики традиционно активизируются: для привлечения покупателей в ход идут акции и специальные предложения. Однако эксперты предупреждают — за привлекательными предложениями может крыться подвох.

- Всегда нужно считать конечный результат, - говорит член Поволжской гильдии риэлторов Юлия Овечкина. - Возьмите в банке и у застройщика условия кредитования по субсидированной и несубсидированной ставке, возьмите конкретные графики платежей и сравните их. Сравните сумму переплаты. Нередко стоимость квадратного метра в квартирах с субсидированной ипотекой у застройщика оказывается выше, чем в таких же квартирах с рыночной ставкой, и в итоговых графиках платежей это сразу видно.

А если при льготной ставке жилье в итоге выходит дороже обычного, то это не льгота, это просто маркетинговый ход. Кроме того, для выбора самого выгодного варианта квартирного займа также важно учитывать, сколько вам придется платить за съемную квартиру, пока строится ваша новостройка. И за какой период вы планируете закрыть ипотеку — от этого зависит общая переплата по кредиту. Одним словом, без калькулятора новоселья сегодня не сыграешь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как снизить ставку правильно

В то же время есть ряд механизмов, которые действительно снижают процентную ставку по ипотечному кредиту и позволяют вполне прилично сэкономить при покупке жилья.

Часто скидку по ипотечной ставке получают клиенты, у которых в банке оформлена зарплатная карта. Тут все просто — для банка такой клиент считается более надежным. А чем ниже оценивается риск, тем более благоприятными могут быть условия. Например, зарплатники Сбера, оформляя ипотеку в родном банке, могут получить скидку по ставке до 1%.

Повышением «надежности» заемщика в глазах банка объясняется и снижение ставки по ипотеке в случае, если человек оформляет полис страхования жизни и здоровья. Таким образом можно снизить ставку на 1 процентный пункт. На первый взгляд кажется — немного. Но в том же Сбере при кредите в 2,2 млн рублей на 30 лет можно таким образом снизить ежемесячный платеж с 21,6 тысячи рублей до 19,9 тысячи.

Источник: Домклик

Дополнительную скидку от Сбера по ипотечному кредиту можно получить, если воспользоваться сервисом электронной регистрации на Домклик. Эта услуга позволяет жителям Казани не только зарегистрировать сделку в режиме онлайн без посещений Росреестра и МФЦ, но и снизить ипотечную ставку на 0,3 пп.

Однако больше всего возможностей для получения выгоды дает сервис «Своя ставка» — на том же Домклик.

Источник: Домклик

Все просто — заплатив разовый взнос, можно получить скидку на процентную ставку на весь срок кредита. Сумма взноса зависит от размера желаемой скидки (от 0,5 до 9%). Например, в уже рассмотренном выше примере кредита снижение ставки на 2,5 процентных пункта обойдется в 202,4 тысячи рублей. Ставка при этом снизится до 7,9%, ежемесячный платеж — до 15,99 тысячи рублей, а общая экономия за 30 лет составит почти полтора миллиона.

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