В такую погоду летать опасно: в Казани закрыли Международный аэропорт

Ждать свой рейс были вынуждены сотни пассажиров. Фото: Мария ЛЕНЦ

В выходные, 10 и 11 декабря, на Татарстан и ряд других регионов России обрушилась метель с сильным ветром, а вечером в воскресенье к ним добавился еще и ледяной дождь. Непогода вынудила Международный аэропорт «Казань» закрыться и временно не принимать самолеты. Ведь в такую погоду летать было попросту опасно.

Воздушная гавань не работала вплоть до 4 часов утра понедельника, 12 числа. Свой рейс там были вынуждены ждать сотни пассажиров. С ними работали сотрудники авиакомпаний, которые предлагали людям напитки и еду, а некоторых размещали в гостиницах.

Однако остались и недовольные работой своих авиакомпаний пассажиры. Некоторые уверяют, что никакого питания им на протяжении шести часов никто не предлагал, равно как и мест для временного размещения. Они намерены писать жалобы.

На данный момент аэропорт столицы Татарстана работает в штатном режиме. Однако там напоминают, что до 15 декабря продлен режим временного ограничения полетов на юг и в центральную часть России. Кроме того, есть вероятность перенесения дат и времени вылетов ряда международных рейсов.

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