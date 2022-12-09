«Тень. Взять Гордея» - кино о том, чем живут контрразведчики, без претензии на оригинальность

В прокат лента вышла 8 декабря. Фото: кадр из фильма

Все начинается с того, что Вадим лежит на асфальте где-то в подворотне весь в крови и, кажется, вот-вот умрет. На улице ливень, сквозь который мы видим мрачного мужчину с пистолетом. Видимо сейчас главный герой должен сказать уже ставшее, наверное, шаблоном: «Оу, ну да. Это я. Как я докатился до жизни такой?». Впервые эта фраза прозвучала в мультфильме «Мегамозг» 2010 года, но особую популярность обрела после выхода «Дэдпула», где ее немного видоизменили.

И Вадим говорит. Не слово в слово, конечно, да и без особого юмора. Сначала размышляет о том, сколько крови должен потерять человек, чтобы умереть, а потом так же, как и герои вышеуказанных фильмов, предлагает зрителям отмотать время назад и узнать, кто он и что произошло.

И сразу кажется, что где-то мы все это уже видели. А потом звучит музыка из сериала «Семнадцать мгновений весны»...

«Тень. Взять Гордея»

Так начинается приключенческий детектив с элементами триллера «Тень. Взять Гордея» - новая работа Ильи Куликова («Детективное агентство Мухича», «Дракулов» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3») и Ани Мирохиной («Агентство О.К.О», «Гелий-3», «Регби»). Премьера ленты состоялась 8 декабря, но у жителей Казани была возможность увидеть картину на сутки раньше в кинотеатре «Киномакс» в ТЦ KazanMall. На предпоказе побывала и корреспондент «КП-Казань».

Если коротко, «Тень. Взять Гордея» - фильм о сотруднике контрразведки, который пытается вычислить человека, сливающего секретную государственную информацию за границу. Весь фокус должен был быть в том, что «Гордей» - именно так по сводкам проходит злоумышленник - мог оказаться кем угодно. Однако оказывается он, по законам жанра, единственным человеком, которому все доверяли. Неожиданного в этой ленте, как вы поняли, немного.

А чтобы вы точно не надумали лишнего, тот самый контрразведчик Вадим (да, это он в конце в крови будет лежать) озвучивает в слух все, что происходит на экране.

Однако есть, конечно, и плюсы. Благодаря тому, что команда фильма провела множество часов за интервью с настоящими сотрудниками контрразведки, становится понятно, как именно устроена их работа, и с чем им приходится сталкиваться. Познавательно, словом.

Также нельзя не отметить игру Филиппа Янковского, от которого по коже бегут мурашки. Он исполняет роль того Городея, которого представляет себе Вадим - мрачного злодея в кожаном плаще, который исподлобья смотрит на ночной город из окна своей роскошной квартиры и резко срывается по тайному знаку «начальства». На деле все с Гордеем, конечно, намного более банально, но фантазии действительно красивые.

Смотреть или нет, как всегда на ваше усмотрение. Фильм не затянутый, а потому, если вам станет скучно, он быстро закончится. Если же вам понравится, то мы будем только рады.

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