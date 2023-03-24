Пьяных бить нельзя, высаживать: в Казани не все кондуктора могут правильно поставить тут запятую

Кондуктора не против не замечать подвыпивших пассажиров, если они платят за проезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нетрезвые пассажиры частенько доставляют всем одни лишь неудобства: то провоцируют на конфликт, то засыпают мертвым сном, и их не сдвинешь с места, а иной раз и вовсе головы при падении расшибают. Последний такой случай заставил перевозчиков прибегнуть к кардинальным мерам.

- Кондуктор автобуса №36, увидев, что на посадку идет еле стоящий на ногах нетрезвый мужчина, предложила ему не садиться в автобус, опасаясь, что он может упасть и получить травму. За пьяного мужчину вступилась другая пассажирка, которая сняла происходящее на видео и обвинила кондуктора в неправильном поведении, после чего продолжила ругаться с ней во время поездки, - сообщили «КП-Казань» в Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана.

ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ

Этот инцидент стал последней каплей, терпение перевозчиков окончательно лопнуло. Там решили, что теперь любого пассажира подшофе будут просить покинуть салон или высаживать, а в случае отказа автобус вместе с остальными пассажирами просто снимут с маршрута. Затем пьяного субъекта, из-за которого придется это сделать, передадут в руки полицейских и, если надо, медикам «скорой помощи».

- Да, будет простой транспорта, который обязан оплатить пьяный пассажир, когда протрезвеет. Тем временем, остальные пересядут в другой автобус, - рассказали в АТП Татарстана.

Напомним, что пьяный бум в общественном транспорте Казани перевозчики начали замечать летом прошлого года. Тогда в день фиксировали от 1 до 3 нетрезвых пассажиров, из-за которых автобусы ежедневно снимались с маршрутов. В одном случае они просто засыпали на сиденьях, в другом - падали и получали увечья, в третьем - устраивали потасовки.

Тем не менее, кондуктора всегда относились с пониманием к таким людям. Так, если пьяный пассажир был в адеквате, то он без проблем доезжал до своей остановки. Если же вел себя непотребно, то вызывали наряд полиции.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ВЫХОДИТЕ

Но не всегда человеческое терпение безгранично, тем более у кондукторов, которые с утра до вечера работают на ногах. То сиденье пассажиры займут, то и вовсе пьяные начинают «делать нервы» и пытаться не платить за проезд. А тут еще из-за пьяного пассажира придется сходить с маршрута. А как же план? Иногда кондуктора даже не стараются вникнуть, что им говорят заплетающимся языком.

Так, в начале марта корреспондент «КП-Казань» стал свидетелем неприятного инцидента, который произошел в автобусе №55. Подвыпивший пассажир сказал, что у него совсем нет денег, попросил проехать хотя бы пару остановок. Женщина-кондуктор без промедления выталкивает пассажира из салона на остановке. Ладно устоял на ногах, а то мог и попасть под колеса автобуса, в котором только что находился.

А на днях и вовсе произошел настоящий поединок. Подвыпивший пассажир был поколочен кондуктором в жилете ПАТП №4 за то, что не хотел платить за проезд. Женщина утверждала обернувшимся на шум пассажирам, что мужчина сам начал. В итоге за нее вступился водитель, «успокоив» неплатильщика, он вывел его на улицу. Это вызвало шквал критики в сторону экипажа автобуса. Тем более, что в салоне от людей звучали вопросы, а почему бы просто не вызвать полицию.

- Безусловно, то, что случилось – это нехорошо. Мы проводим работу по профилактике подобных происшествий. А в скором времени, на основании инцидента с дракой в автобусе, будет назначена специальная комиссия, - пояснил «КП-Казань» на условиях анонимности сотрудник комитета по транспорту Казани.

По его словам, после этого инцидента водитель и кондуктор написали свои объяснения. К чему это приведет покажет разбирательство на специальной комиссии. Если вердикт будет не в пользу экипажа автобуса, то ему грозит лишение премии, а то и вовсе увольнение.

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