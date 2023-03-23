На ТВ-3 расскажут об уникальной операции по пересадке сердца пятилетней девочке из Нижнекамска

В эту пятницу, 24 марта, в 15.40 телеканал ТВ-3 покажет историю пятилетней Эвелины Зайдуллиной из Нижнекамска. Она стала героиней новой серии документального проекта «Врачи».

Младшая дочка Ольги и Ленара Зайдуллиных росла здоровым и активным ребенком. Но незадолго до запланированной семейной поездки в Египет девочка почувствовала себя плохо. Воспитатели в детском саду отметили ее вялость, а мама обратила внимание на то, что Эвелина начала плохо спать по ночам. После того, как у ребенка появилась тошнота, родители обратились к врачам Нижнекамской детской больницы с подозрением на проблемы с ЖКТ. Однако все оказалось намного хуже.

После тщательного обследования выяснилось: у малышки опасные показатели пульса — 199 ударов в минуту, что вдвое больше нормы. А вскоре стало понятно: сердце Эвелины отказывает. Врачи поставили диагноз — миокардит, при этом они впервые видели такое заболевание у пятилетнего ребенка без каких-либо аномалий развития сердца и сосудов. В тот же день девочку перевезли в Казань, потому что в Нижнекамске доктора просто не смогли бы ее спасти.

Дмитрий Арзин, врач-анестезиолог-реаниматолог ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница»:

«Мы провели полное обследование и увидели, что у нее сердце практически не сокращается. Причин может быть много. Это могут быть какие-то врожденные заболевания, которые могут проявиться не сразу. Это могут быть какие-то проблемы с обменом веществ или попаданием какой-то инфекции».

На следующий день сердце девочки внезапно остановилось. В течение получаса 20 врачей по очереди делали Эвелине непрямой массаж сердца, не останавливаясь ни на секунду. Несмотря на все усилия медиков, сердце девочки все еще не билось. Врачи были в отчаянии. Что делать дальше? Продолжать реанимацию пятилетней девочки или остановиться и смириться с тем, что они уже сделали все возможное, чтобы ее спасти?

Решение было принято – врачи продолжили качать, затем провели сложнейшее подключение аппарата искусственного кровообращения прямо во время реанимационных действий. И спустя два часа, сердце маленькой Эвелины снова забилось. На следующий день врачи ненадолго вывели девочку из искусственной комы и выяснили, что, несмотря на самые печальные прогнозы, мозг Эвелины, после двух часов остановки сердца совершенно не пострадал.

Михаил Поспелов, замглавного врача по хирургической помощи ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница»:

«Мы на следующий день сделали компьютерную томографию головного мозга с опасением, что он серьезно пострадал, и не увидели вообще никаких изменений! Мозг был жив. Разве это не чудо? Это чудо!»

Однако через несколько дней медики поняли, что не могут отключить девочку от аппарата ЭКМО, сердце Эвелины не работало без него. Стало понятно: нужна пересадка. Но в Казани таких операций не делают. Тогда было принято решение перевозить маленькую девочку в Москву, потому что без трансплантации Эвелину может спасти только чудо. Случится ли оно в третий раз?

Продолжение истории смотрите в новом выпуске документального проекта «Врачи», который выходит на ТВ-3 каждую пятницу в 15.40.

СПРАВКА КП

«Врачи» – обладатель премии форума «Лучшие социальные проекты России» (2021) в номинации «Социально ответственные СМИ».