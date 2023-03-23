Рамадан 2023 в Татарстане: что можно, а что нельзя во время поста

Пост – это период воздержания или временного ограничения в питании. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Священный для мусульман месяц поста Рамадан в 2023 году наступит в ночь на 23 марта и продлится 29 дней - до 21 апреля. Считается, что первые десять дней этого периода приносят верующим милость и благодать Всевышнего, вторые - избавление от грехов, а третьи - спасение от огня ада. О том, как правильно питаться во время поста в Рамадан рассказал «КП-Казань» доктор наук, профессор, директор ИФМиБ КФУ Иван Киясов.

Пост – это период воздержания или временного ограничения в питании, является неотъемлемой частью большинства религий мира. Подобные воздержания также практикуют различные учителя и просветленные гуру. Отдельно, необходимо отметить, что в писаниях часто упоминается, что пост может быть приемлем только тогда, когда это несет позитивный характер, то есть не вредит здоровью человека, практикующего данное воздержание.

Так, в месяц Рамадан мусульманам запрещается есть, пить, курить, дышать табачным дымом, развлекаться и вступать в интимные отношения. Таким образом верующие проверяют силу своего духа. А прием пищи осуществляется два раза в сутки: до рассвета и после заката. «Сухуром» называют время совершение трапезы перед восходом, а «ифтаром» - после захода солнца. У держащих пост завтрак обычно состоит из хлеба, яиц, творога, свежих овощей и фруктов, чая из трав и нескольких стаканов воды. Перед сном же они едят финики, овощной суп, мясо, салат.

Кому можно не держать пост

Пост в месяц Рамадан является обязательным для мусульман, женщин или мужчин, достигших совершеннолетнего возраста. Могут его не придерживаться те, кто еще не достиг 18-летнего возраста. Однако приручать их к посту советуют с детства. Также освобождены от воздержания путники, болеющие люди, те, кому это запрещено по медицинским показаниям, беременные и кормящие женщины.

- Я, как врач, советую уточнить у своего лечащего врача, можно ли придерживаться того или иного поста, прежде чем начинать. Это необходимо, чтобы потом не разбираться с негативными последствиями воздержания, - заявил Иван Киясов.

Пост в месяц Рамадан является обязательным для мусульман, женщин или мужчин, достигших совершеннолетнего возраста. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при отсутствии возможности восполнить его в другой день установлена фидия – за каждый пропущенный день 350 рублей.

Какие нарушения недопустимы во время поста в Рамадан

К нарушениям постящегося помимо воздержания от приема пищи относится и принятие препаратов. То есть, проглатывание еды и лекарства размером с горошек, капли воды недопустимо. Также нежелательным является пробовать что-то на вкус даже, если еду не проглотили.

- Алкоголь, сигареты, наркотические вещества запрещаются практически всеми религиями, как и врачебными сообществами всего мира не просто так. Каждое из этих веществ определенным образом влияет на органы и системы человека, на микрофлору, на гормоны, на сознание. В отношении периода поста или воздержания от еды, при переходе на питание, направленное на какую-то определенную цель, данные вещества строго запрещены, - заявил Киясов.

Однако если человек принимает пищу по забывчивости, то в этом случае пост не нарушается. При этом после следует продолжить его соблюдение. В дни торжеств и важных событий представители религиозного учения советуют праздничные угощения перенести на вечер (к времени «ифтар»). В этом случае человек получит двойную награду: как за «ифтар», так и за сбор гостей.

- С точки зрения медицины, пост полезная вещь, так как происходит перестройка ряда процессов желудочно-кишечного тракта, а зачастую избавление от части микрофлоры, которая определенным образом влияет на пищеварение, - отметил Киясов.

Как готовятся к месяцу Рамадан татарстанцы?

Жители Татарстана, которые исповедуют ислам, к подготовке к священному месяцу Рамадан подходят с особым трепетом. Для них в первую очередь важным является духовная подготовка. Это в первую очередь совершение намаза и посещение мечети. Также для того, чтобы легче перенести прекращение приема пищи нужно за несколько дней до начала поста начать ограничивать количество потребляемых калорий.

- Мы держим пост уже третий год подряд совместно с моей женой. В первый год было сложно, так как организм был не готов к таким ограничениям. Тогда я почувствовал слабость и понял, что на данном этапе лучше остановиться. Поэтому я считаю, если человеку сложно держать пост, то не стоит причинять вред организму. Особую поддержку для меня оказала моя жена, ведь когда рядом есть человек, который поддерживает, становится легче. Мы вместе с ней пытались соблюсти все предписания, - поделился мнением один из жителей Татарстана.

В первую очередь важным для мусульман является духовная подготовка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Таким образом, пост для мусульман заключается в воздержании от удовольствий и благ. Также в эти дни запрещается повышать голос, ругаться, ссориться, лгать, иметь злые помыслы. Так, человек должен быть готов как в физическом плане, так и в духовном.

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