Клиника «ВенАрт»: передовые технологии лечения заболеваний сосудов в Казани

Центр «ВенАрт» создавался в 2018 году как узкоспециализированная клиника для наблюдения и лечения заболеваний двух основных видов сосудов - вен и артерий. Что совершенно прозрачно отражено в его названии: «ВенАрт». Руководством клиники была поставлена амбициозная задача - создать медицинское учреждение, которое стало бы практической базой для разработки новых и совершенствования уже зарекомендовавших себя методик и способов лечения сосудов. Поэтому в ряде случаев пациентам Центра предлагаются услуги, которые сложно получить в другой частной или даже государственной больнице. Например, в прошлом году в клинике внедрили новую лазерную технологию, позволяющую даже в самых сложных случаях варикозной болезни проводить операции без единого разреза. Изначально эта технология была предложена ведущими московскими сосудистыми хирургами, а казанские доктора изучили ее и взяли на вооружение. Название этой технологии - «Тотал ЭВЛО», и она возможна только при наличии в клинике двух видов лазеров: 1,5 нм и 2 нм. Технология сложная, требует высокого мастерства и огромного профессионального опыта, но игра стоит свеч, ведь после всех манипуляций пациент уходит из клиники на своих ногах. В Центре «ВенАрт» этот метод не просто успешно применяют, а изучают с научной точки зрения. Метод стал темой кандидатской диссертации, интерес к материалам которой проявляют специалисты не только в России, но и за рубежом.

Еще один пример: устранение так называемых сосудистых звездочек в Центре проводится на высокотехнологичном неодимовом лазерном аппарате итальянской фирмы DEKA.

В целом тематика варикоза в Центре стоит на первом месте. Для проведения диагностики заболеваний венозной системы в клинике используются три специализированных ультразвуковых аппарата, для лечения - лазерные аппараты новейшей модификации. Причем наличием так называемого двухмикронного лазера может похвастаться далеко не каждая, даже самая современная клиника.

Уже добившись значимых результатов в лечении варикоза, врачи Центра «ВенАрт» продолжают оттачивать свое мастерство и улучшают технологии, чтобы увеличить успех в борьбе с варикозной болезнью, которой только в России страдают более 38 млн человек!

Центр предлагает своим пациентам с заболеваниями вен широкий спектр услуг, и одним из важных направлений его работы является диагностика и лечение варикозного расширения вен таза у женщин. Это так называемый внутренний варикоз.

Одна из миссий Центра - оказание качественной помощи пациентам с тромбозами глубоких вен и их последствий. В клинике «ВенАрт» применяют авторский метод распознавания тромбоза, который был запатентован и с большим успехом принят международным врачебным сообществом.

Центр, повторимся, в большей степени специализируется на заболеваниях вен, но и пациентов с атеросклерозом здесь принимают достаточно много. Для диагностики и наблюдения за ними в клинике имеется аппаратура, чтобы сделать УЗИ сердца, артерий, головного мозга, и, самое главное, есть специалисты, которые могут проводить такие исследования.

В клинике «ВенАрт» работают только высококвалифицированные специалисты. Свою работу совмещают с научной деятельностью профессор, два доктора медицинских наук и один кандидат медицинских наук. Четверо врачей сердечно-сосудистых хирургов имеют высшую категорию. Все основные сотрудники Центра имеют по два сертификата - врачи сердечно-сосудистые хирурги и врачи ультразвуковой диагностики.

Логично было бы предположить, что при такой мощной материальной базе, научном подходе и строгом отборе кадров и ценник на услуги Центра должен быть космическим. Но цены на все процедуры и услуги здесь, на удивление, весьма демократичные. Так же Центр на самые дорогостоящие манипуляции предоставляет беспроцентную рассрочку до полугода.* Плюс - годовая гарантия на лечение. Причем в течение всего года пациент будет наблюдаться в клинике бесплатно, и если за это время случится рецидив болезни, то его последствия в клинике берутся исправить за свой счет.

Для иногородних пациентов солидным бонусом станет бесплатное проживание в гостинице в день операции.

Важно! Часть услуг - консервативный прием и ультразвуковые исследования - в «ВенАрт» пациенты могут получить по полису ОМС. Но в клинике мечтают, что со временем уровень частно-государственного партнерства достигнет такого уровня, что все услуги Центра, включая высокотехнологичные операции, будут бесплатными для застрахованных граждан.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

* Рассрочка предоставляется ООО «СИТИКОМ», ИНН 1655187898

Лицензия Л041-01181-16/00344194 от 07.02.2019

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https://www.venartkzn.ru/