В ТЮЗе имени Габдуллы Кариева представили спектакль «Приключения Рустама»

Главные роли исполнили Альбина Гайзуллина и Булат Гатауллин. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева состоялась премьера спектакля «Приключения Рустама» - «Ростэм мажаралары» по повести Аделя Кутуя. Режиссером постановки выступил Тимур Кулов.

Спектакль начинается со знакомства с главным героем постановки Рустамом в исполнении Булата Гатауллина – девятилетним мальчиком, отец которого ушел на фронт. Желая скорее с увидеться с родителем ребенок съедает волшебные цветы папоротника. Ведь по преданию, человек, который сделает это, станет невидимкой.

Рустамам и правда становится невидимым и отправляется на фронт. Удастся ли ему осуществить задуманное? И, если да, то какой ценой?

Нельзя не отметить тот факт, что как Булат Гатауллина, так и его партнерша по сцене Альбина Гайзуллина талантливо исполнили сразу по несколько ролей. Вот, например, бабушка через пару секунд превращается в мать Рустама, а потом и вовсе начинает издавать звуки кукушки.

Динамика перевоплощений актеров не оставила никого без впечатления. Настолько профессионально смогли передать все особенности различных характеров и повадок своих героев.

Зрители то радовались и смеялись, то переживали так, что буквально вжимались в кресла.

Спектакль показывает, насколько важно быть патриотами своей страны и помогать близким. Особенно полезно напомним об этом молодому поколению, которые возможно даже не знают о героях своей страны, благодаря которым у людей есть возможность жить и развиваться.

«Приключениями Рустама» в Казани был открыт ХIV Всероссийского театрального фестиваля молодой режиссуры «Ремесло». В рамках мероприятия будет показан еще ряд спектаклей.

Афиша ХIV Всероссийского театрального фестиваля молодой режиссуры «Ремесло»

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