«РСК Групп»: производим правильное освещение и малые архитектурные формы

Занимаетесь благоустройством или проектированием общественных пространств, жилых комплексов, парков?

«РСК Групп» - российская светотехническая компания. Мы знаем, как подобрать правильное освещение для вашего проекта и создать комфортную и безопасную городскую среду.

Производим светильники для парков, скверов, дворов и придомовых территорий, а также малые архитектурные формы для благоустройства общественных пространств.

При работе с проектом делаем бесплатные светорасчеты для установки необходимого количества оборудования с максимальной эффективностью. Вы получите не просто план освещения, но сможете сэкономить средства благодаря правильным светорасчетам и расстановке светильников по объекту.

В производстве используем только качественные материалы: немецкие светодиоды OSRAM, горячеоцинкованную сталь, полимерно-порошковую покраску и сибирскую лиственницу сорта «Экстра».

Качественные светодиоды дольше прослужат, горячее цинкование защитит металл от коррозии, а сибирская лиственница сорта «Экстра» сохранит внешний вид, несмотря на влияние атмосферных осадков.

Вам не нужно будет заниматься доставкой, потому что мы решаем все логистические вопросы. Производство находится в Казани - городе с развитой логистикой.

Вся продукция проходит несколько стадий проверки контроля качества, поэтому мы предоставляем гарантию 5 лет.

Срок изготовления светильников - от 35 дней, малых архитектурных форм - от 60 дней.

В Казани мы участвовали в благоустройстве таких проектов, как экстрим-парк Uram, Кремлевская набережная, администрация Советского района города Казани, КЦ «Сайдаш», жилые комплексы Art City, «Меркурий», «Весна», «Журавли», «Уникум на Аделя Кутуя», Atlantis Deluxe, «Юнусовская усадьба», и многих других.

Посмотрите наш каталог на официальном сайте: рскгрупп.рф

В разделе «Объекты» вы найдете фотографии с уже реализованных проектов.

Расскажите о своем проекте по телефону: 8 800 600 04 28

ООО «РСК Групп»

420036 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Белинского, 21б к.4

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