В центре Черемшана установлен небольшой памятник, на котором выгравированы имена погибших в том пожаре. Фото: пресс-служба администрации Черемшанского района

Черемшан – маленькое село на юге Татарстана, в котором произошла большая трагедия. Ровно 69 лет назад, 14 декабря 1953 года, пожар в местной школе унес жизни пятнадцати детей и классной руководительницы. В годовщину трагедии вспоминаем события того рокового дня.

Запасной выход был завален

Деревянная школа загорелась неожиданно. Виной тому была керосиновая лампа, огонь которой стал быстро распространяться сначала по классу, а после - по всему учебному учреждению. Школьники побежали к запасному выходу, но тот был завален новой, недавно привезенной мебелью. Единственным их спасением оставалось окно второго этажа. Оттуда-то дети и стали прыгать.

В это время местные жители уже начали сбегаться к полыхающей школе. Матери рвались внутрь, желая спасти своих детей, но их не пускали – здание было оцеплено.

Возвращались в горящую школу, чтобы спасти младшие классы

В этом страшном пожаре погибли учащиеся 10А класса и их руководительница Ульяна Смалькова. Они вытаскивали из огня учащихся младших классов, вновь и вновь возвращаясь в горящую школу. В какой-то момент пол второго этажа попросту рухнул, похоронив под собой группу подростков.

Приходят, чтобы почтить память жертв

Теперь в центре Черемшана установлен небольшой памятник, на котором выгравированы имена погибших в том пожаре. В день трагедии Молодежный досуговый центр, мемориальный центр, кадетская школа-интернат и просто неравнодушные жители приходят к этому месту, чтобы возложить венки и почтить память жертв трагедии.

В 2020 году на средства из бюджета Совета Черемшанского сельского поселения памятник был реконструирован.

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