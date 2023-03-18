Кто не работает, тот не ест: Как в Казани выйти из колонии до окончания срока и заработать денег

В Казани центр социальной реабилитации и адаптации официально действует с 2014 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Принудительные работы появились в российской системе исполнения наказаний относительно недавно. Это мера считается менее жесткой, нежели лишение свободы. Так, осужденные обязаны выполнять работу, которую им назначают. При этом они еще и могут заработать. Кого выпускают из колоний для честного труда, и сколько получают такие рабочие, «КП-Казань» рассказал генеральный директор АНО «Центра социальной реабилитации и адаптации» Азат Гайнутдинов.

Данный центр в столице Татарстана действует с 2014 года. Основная его деятельность заключена в оказании поддержки и помощи осужденных. Им при выходе на свободу могут предоставить жилье, одежду и питание. А с 2017 года Центр начал устраивать на работу осужденных прямо из исправительных колоний.

- Если мы даем добро на то, чтобы взять определенного человека на работу, суды берут это во внимание. Когда мы начали заниматься принудительными работами, никто не знал, что осужденные могут выходить таким образом хоть и ненадолго, но все же на свободу. Я брал всю ответственность за этих людей на себя. В данное время в центре их насчитывается более 400 человек. Из них большая часть проходят в нем ресоциализацию. Мы им помогаем устроиться на работу в разных организациях, - сказал Гайнутдинов.

Отметим, Центр №1 Казани принадлежит УФСИН России. По численности подопечных он занимает лидирующие позиции. После проведения ремонта там смогут содержатся более 500 человек.

«ЕСЛИ ЧАСТО ПОСЕЩАЕТ ЖЕНЩИНА, ЗНАЧИТ, ЧТО НЕ ТАКОЙ УЖ ОН И ПЛОХОЙ»

По его словам, многие предприятия готовы брать к себе таких работников. Подбор кандидатур в колониях происходит на основе изучения их поведения и общения с родственниками, встреча с которыми проходит каждый вторник. По мнению Азата Гайнутдинова, именно общение с близкими людьми является важным элементом ресоцализации.

- Если его на свободе никто не ждет и никому он не нужен, то с ним нужно быть осторожнее. В случае, если мужчину часто посещает женщина, значит, что он не такой уж и плохой. Все эти факторы учитываются, и уже только потом оформляется гарантийное письмо в суд, что дает возможность получить более мягкий вид наказания. После с ними начинается иная работа, - пояснил гендиректор центра.

В исправительном центре проводятся беседы с религиозными деятелями. Фото: vk.com/centrra

Для того, чтобы процесс реабилитации шел в положительном русле, в центр приглашают психологов, представителей духовенства и юристов. Также там проводятся семинары и курсы по различным направлениям, по окончанию которых осужденные получают соответствующее удостоверение. То есть человек плавно готовиться к выходу на свободу.

БАНЯ, ОТПУСК И ОСОЗНАНИЕ

Распорядок дня осужденных, которые перешли на принудительные работы, построен следующим образом: утром они выходят на свободу из колонии, а вечером возвращаются туда обратно. Еду себе при этом осужденные готовят сами. А продукты покупают на заработанные деньги, часть ингредиентов предоставляет центр.

Также там для осужденных созданы все условия - имеются душевые и комната отдыха. Но порядок есть порядок. В центре среди осужденных проводятся ежедневные проверки.

Наравне с этим есть и очень положительные моменты. Так, в качестве вознаграждения за хорошую работу планируется организовать поход в баню с вениками. Кроме того, уже сейчас осужденные могут отпроситься на выходные домой к семье и там же провести отпуск.

- В итоге они привыкают к такому порядку и к ним постепенно приходят осознание того, что сбегать нет смысла. Этот результат достигается благодаря работе центра, которая нацелена на оказание поддержки людям, которые однажды отступились, сделали неверный шаг и готовы исправиться. Так, через определенный промежуток времени при успешном выполнении поставленных задач и отсутствии нарушений осужденный может написать заявление на домашнее проживание, - говорит Азат Гайнутдинов. - Мотивацией для ребят является условно-досрочное освобождение. В этом случае уже легче по уголовному делу уйти, так как судьи охотнее идут навстречу. Осужденные, прошедшие программу ресоциализации, меньше совершают рецидив. Это связано с тем, что наш центр готовит их к нормальной жизни на свободе.

Для обеспечения порядка проводятся ежедневные проверки. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ

В реабилитационном центре Казани есть те, кто еще отбывает свой срок и те, кто уже освободился, но им некуда идти. Это могут быть как простые слесари, так и бывшие полицейские и адвокаты. Работу для них подбирают с учетом их прошлой деятельности. Они могут зарабатывать в районе 30-40 тысяч рублей в месяц. А тем, кто не имеет полезных навыков, придется научиться чему-то новому. Для таких, правда, и зарплата будет пониже - 17-18 тысяч рублей. Но это все равно лучше, чем работать в самой колонии, скажем, за 200-300 рублей.

- Немного заработал денег, подержал в руках. После эти средства они тратят на питание, алименты, исковые долги, при возможности откладывают, - говорит Гайнутдинов.

Кстати, по его словам, для своих подопечных центр до работы и обратно предоставляет такси. Ведь речь идет о людях, которые ранее заминались воровством или мошенничеством, и для них поездка в общественном транспорте может стать своеобразным триггером к возврату к старой жизни.

- Кто привык не работать, он не будет работать. Но есть и те, кто не только готов трудиться, но и создать семью. У нас были случаи женитьбы и рождения детей, пока подопечные центра отбывали свой срок, - рассказывает Азат Гайнутдинов.

По его словам, даже после освобождения осужденные могут не бросать работу предоставленную центром, а занимать полученную должность и дальше.

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