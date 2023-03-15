В Казани на капремонт сетей водопровода и канализации выделят 2,8 миллиарда рублей

В 2022 году на городских сетях водоснабжения произошло 1,2 тысячи аварий. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Казани в среду, 15 марта, состоялось совместное выездное заседание комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Обсуждался вопрос о модернизации коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения в Казани.

Так, директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров сообщил, что в городе имеется 3,5 тысячи километров водопровода и канализационных сетей, 190 насосных станций и семь снегоплавильных станций. Общий износ инженерных сетей и сооружений составляет более 70% и ежегодно в среднем увеличивается на 3%.

- Это объясняется тем, что большая их часть была проложена в 50-70 года прошлого века. Также немаловажным фактом послужило увеличение количества сетей, обслуживаемых предприятиями, которые в дальнейшем становились бесхозными, - отметил Егоров.

По его словам, в 2022 году на сетях водоснабжения произошло 1,2 тысячи аварий, что на 250 аварий меньше, чем в 2021 году. Из них 20 связаны с повреждением сетей при производстве работ сторонними организациями.

В 2022 году на сетях водоснабжения произошло 1,2 тысячи аварий. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Кстати, такие аварии в Казани отслеживается в режиме реального времени благодаря специальным приборам. Они также позволяют производить регулировку гидравлического режима. В 2022 году их было установлено 190 единиц, а в 2023 их появятся еще 500.

Тарифы по водоснабжению в Казани

В июле 2022 года тарифы по водоснабжению в Казани составили 24,8 рубля за кубический метр, а по водоотведению - 27,6 рубля. С 1 декабря прошлого года - 27,4 рубля и 33,7 рубля соответственно. Услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов казанцам обходится в 118 рублей с учетом платы за негативное воздействие и сброс. Без повышающих коэффициентов от населения стоки принимаются, если перевозчик предъявит документы о их заборе от частного сектора.

Планы на 2023 год

За 2022 год выполнено работ на общую сумму в размере 1,5 миллиардов рублей. Построено и реконструировано 25 километров сетей объектов капитального строительства, МКД, садиков, школ и больниц.

- Построены новые сети в поселках Юдино, Нагорный и по улице Серова. Смонтировано 1,1 тысячи единиц технологического оборудования, пробурено пять новых скважин и произведена частичная реконструкция водозабора «Краснооктябрьский», заменены электрооборудования на насосных станциях «Тэцевская», «Азино», а также продолжат реконструкцию станций «60-й квартал» и «Полимерфото», - рассказал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

В 2023 году в рамках реализации программы капитального ремонта запланировано выполнение мероприятий на сумму 2,8 миллиарда рублей. Так, планируют построить 12 километров сетей водопровода и канализации для новых городских объектов. Еще 28 километров отремонтируют: участок третьего северного коллектора по улице Чистопольской, сети по улицам Аделя Кутуя, Архангельской, Ломжинской, Сахарова, Толстого и Халитова. Также заменят 900 единиц технологического оборудования.

В 2023 году в рамках реализации программы капитального ремонта запланировано выполнение мероприятий на сумму 2,8 миллиарда рублей. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Экология

В рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» в 2023 году в Казани продолжится реконструкция биологических очистных сооружений, которая была начата в 2021 году. Средства на эти цели выделили в размере 6,3 миллиарда рублей. В данное время выполнены работы на сумму 4 миллиарда рублей (55% от плана). Объект будет готов к 2024 году.

Кроме того, реализуется проект по рекультивации иловых полей, который обойдет бюджету республики в восемь миллиардов рублей. Там работы выполнены на 49%, а планируют их завершить так же к 2024 году.

- Предлагаю на уровне республики создать специализированную организацию и передать ей на обслуживание все гидротехнические сооружения, которые есть на территории Казани, - заключил Егоров.

Дефицит кадров в МУП «Водоканал»

На МУП «Водоканал» сейчас трудятся 2,2 тысячи человек. Средний их возраст составляет 45 лет, также работают 327 пенсионеров и 276 человек пенсионного возраста. В месяц они получают в среднем 46,3 тысячи рублей. Это на 20% больше, чем в 2021 году.

- Несмотря на проделанную работу, дефицит кадров составляет 700 человек. Предприятие нуждается в слесарях, машинистах, водителях. В данном вопросе необходимо комплексное решение по привлечению кадров со всей России, - пояснил Егоров.