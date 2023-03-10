Пацанский рэп из Татарстана попал в шоу «Конфетка» на ТНТ

В эту субботу, 11 марта, на ТНТ выходит новый выпуск музыкального шоу «Конфетка», в котором никому не известные песни, выложенные в Интернете, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают топовые российские звезды эстрады. Они исполнят хиты авторов, а тот, кто сделает это лучше по мнению зрителей в зале и жюри, принесет хитмейкеру победу и приз в 300 тысяч рублей.

В новом выпуске примет участие Разиль Гибадуллин из Азнакаево. Сейчас он живет в Альметьевске, пишет песни, записывает каверы, а совсем недавно выпустил новый рэп-альбом. Трек, с которым Разиль попал на шоу, называется «Не звони, не пиши» 2020 года - пацанский рэп из Татарстана

- После участия в шоу «Конфетка» у меня появилась большая мотивация заниматься музыкой. Новое звучание моей композиции на 100% покорило мое сердце! Мои впечатления о шоу - все очень понравилось, это мой первый опыт на телевидении. Много чего узнал и познал, благодарю всех, кто позвал и принимал участие! - рассказал Разиль про свое участие в шоу.

Единственное, что остается интригой, так это то, выиграл ли татарстанец главный приз шоу. Новый выпуск шоу «Конфетка» на ТНТ выйдет в эфир в 21.00.

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