Под флагами добра и благородства души

Поддержка общественно-полезных инициатив входит в топ важнейших направлений деятельности компании «Транснефть - Прикамье». Сотни сотрудников в 11 регионах России успешно вовлечены в добровольческую деятельность, что подтверждают многочисленные награды за участие в инициативах на федеральном, корпоративном и региональном уровне.

ВСЕГДА РЯДОМ, ВСЕГДА ВМЕСТЕ

Большим и по-настоящему знаковым в 2022 году стал для компании проект «Наследие в наших сердцах», объединивший свыше 300 сотрудников, членов их семей и «серебряных» волонтеров. География проекта охватывала практически все регионы присутствия «Транснефть - Прикамье», благодаря чему в Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Пермском крае, Самарской, Кировской и Свердловской областях открывались культурные центры, выпускались книги и проводились другие мероприятия, направленные на исполнение общественного долга и поддержку истинных духовных ценностей.

Волонтеры компании принимали участие не только в локальных программах собственного предприятия, но и внесли свой вклад в организацию и проведение значимых проектов в масштабах всей страны. Список их разнообразен: здесь и торжества по случаю 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией - «Изге Болгар жыены» в Болгаре, и фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» в Пермском крае, фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» на острове-граде Свияжск, фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST» в Удмуртии.

Отдельной строкой необходимо выделить мероприятия, направленные на сохранение и укрепление исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этой работе нет мелочей, поэтому на равных позициях стоят участие сотрудников в уборке мемориалов, посвященных героям ВОВ, и участие в поисковых экспедициях «Вахта памяти», уроки мужества и проведение фестивалей реконструкции. Чтобы не были забыты те, кто пал смертью храбрых, защищая наше лучшее будущее, по всей стране волонтеры в рамках акции «Сад памяти» высадили несколько тысяч деревьев.

Волонтеры на постоянной основе помогают тем, кто нуждается в особой заботе: организуют интересные мероприятия для воспитанников интернатов и детских домов, взяли шефство над вынужденными переселенцами из Луганской и Донецкой народных республик. В зоне внимания и дети с серьезными проблемами со здоровьем: им добровольцы помогают в рамках акции «Белый цветок».

ЛИДЕРЫ ДОБРЫХ ДЕЛ

В 2022 году неравнодушные сотрудники компании приняли участие в 70 общественно значимых мероприятиях разного уровня и характера. А проект «Наследие в наших сердцах» был признан лучшим волонтерским проектом в сфере культуры по итогам ежегодного корпоративного конкурса волонтерских проектов работников ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть». И был удостоен первого места в номинации «Лидер социальных изменений» на региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ в Республике Татарстан.

В декабре с Международным днем добровольца неравнодушных и отзывчивых трубопроводчиков тепло поздравил генеральный директор АО «Транснефть - Прикамье» Роберт Галиев.

- Вы - основа и вдохновители добровольческого движения в нашем коллективе, - сказал руководитель предприятия. - Благодаря вашим горячим сердцам, вашему примеру волонтеров-трубопроводчиков становится все больше. Желаю каждому из вас, чтобы добрые дела и дальше приносили вам радость и вдохновение.

Корпоративное добровольчество - движение молодое и активно развивающееся. Его двигатель - неравнодушие трубопроводчиков, оперативно отвечающих на самые острые вызовы времени. Большое сердце и открытая душа - их навигаторы на карте добрых дел бессрочно.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Реализация части важных корпоративных инициатив всегда проводилась в тесном взаимодействии с Информационно-ресурсным центром добровольчества Республики Татарстан. Не стал исключением и год прошедший. Более того, дружественные отношения были закреплены документально, и это стало событием поистине историческим: АО «Транснефть - Прикамье» стало первым крупным предприятием Татарстана, подписавшим подобное соглашение, что в дальнейшем даст мощный импульс развитию корпоративного добровольчества.

- Из партнеров мы стали добрыми коллегами, - отметил руководитель Центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин. - Хотелось бы поблагодарить каждого активиста за его вклад в волонтерское движение. Одно дело, когда широкой общественной деятельностью занимаются студенты - время на это у них есть. Работники же совмещают волонтерство с трудовой деятельностью и семейными заботами.

Уверен, что совместная работа с центром станет весомым вкладом во благо общества и страны, и заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам предприятия Рушад Кашапов.

- В рамках партнерских отношений сотрудничество будет не просто продолжено, - отметил он на церемонии подписания документа. - Впереди создание эффективной инфраструктуры поддержки добровольчества и гражданских инициатив в регионе, реализация совместных проектов по развитию корпоративного волонтерства, популяризация добровольчества и поддержка индивидуальных инициатив.