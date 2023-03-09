Татарстанскому бизнесу представили мобильное приложение для самостоятельного запуска рекламы

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МТС, цифровая экосистема, запустила мобильную версию собственной рекламной платформы МТС Маркетолог. Теперь предприниматели Татарстана смогут запускать и настраивать рекламу со смартфонов. Запуск рекламных кампаний будет ускорен за счет добавления рекомендаций по таргетингу и примеров продающих текстов для различных видов бизнеса: от ресторана и салона красоты до автомастерской.

Мобильная версия разработана с учетом потребностей компаний малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые привыкли настраивать рекламу самостоятельно со смартфона. Мобильная версия объединила рекомендации для 115 видов бизнеса. Кроме того, здесь содержатся текстовые шаблоны для рекламных и сервисных рассылок. Они подобраны на основе Big Data МТС и эффективных рекламных кампаний клиентов платформы из этих сегментов. Все это позволяет сократить время запуска кампании до нескольких минут.

В мобильной версии сервиса предприниматели могут запустить таргетированные SMS и MMS-рассылки, в будущем станут доступны RCS-рассылки, таргетированный обзвон и другие рекламные инструменты десктопной версии.

- МСП Татарстана доступно огромное количество наших решений — от бесплатных обучающих мероприятий, помощи в регистрации бизнеса до корпоративной связи и полезных цифровых сервисов для автоматизации процессов. Рекламные и информационные рассылки в условиях сокращения каналов коммуникаций, стали для татарстанского бизнеса одним из эффективных инструментов для продвижения, повышения лояльности клиентов, а также поиска сотрудников - прошлый год показал заметный рост спроса на них. С мобильной версией сервиса самостоятельный запуск рекламных и информационных рассылок станет еще проще и быстрее, — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.