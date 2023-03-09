Халяль-рассрочка и мобильное приложение: Куда сегодня движется исламский банкинг в Татарстане

В Казани обсудить возникшие вопросы эксперты собрались на круглом столе в Российском исламском институте. Фото: kazanriu.ru

Понятие «исламские финансы» существует в России со дня принятия Ислама. Товаро-денежные отношения, хозяйственные (коммерческие) сделки испокон веков регулировались мусульманами на основе следующих источников: Коран, Сунна, Кыяс (общие решения, выведенные богословами в отношении новых вопросов по аналогии), а также Иджма (консенсус среди богословов в отношении вопросов, по которым нет ясных ответов). Сегодня исламская экономика стала объектом интереса не только верующих, но и тех, кто не ассоциирует себя с какой-либо из конфессий.

По мнению доктора исламских наук, секретаря Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, проректора Казанского Исламского Университета Рустема хазрата Нургалеева, возможности исламских финансов расширяются, и к этим возможностям нужно успеть адаптироваться.

- В первую очередь, нужно говорить об уровне компетентности экспертов в области исламских финансов. Приведу аналогию: сфера индустрии «Халяль». В процессе производства, допустим, мусульманской колбасы существует деятель, за которым стоит целая группа экспертов под эгидой Духовного управления мусульман. Покупатель, приобретая продукт, уже доверяет его качеству. Я считаю, что и в финансовых вопросах у нас достаточно экспертов, авторитетов, ответственных людей, которые достойны, развивать исламскую экономику в нужном русле, - говорит Рустем хазрат Нургалеев.

В пример он поставил образовательную площадку «AAOIFI», сутью которой является научная деятельность. Он призвал мусульман официально пройти на ней экзамен и стать сертифицированными экспертами в области исламских финансов.

Основные принципы исламского банкинга - перераспределение рисков, партнерство, безопасность, предостережение от ростовщичества и развитие экономики. Россия заинтересовано в том, чтобы мусульманская структура получила широкое развитие. Так, ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже отмечала, что отечественные банки не должны подменять собой институты развития, нужны гибридные механизмы для финансирования экономики. И тут имелись в виду более надежные инструменты регулирования финансов, которые не будут принуждать банки кредитовать невозвратные или слишком рискованные проекты.

ПРОЕКТЫ

Только за последние пять лет при поддержке Совета улемов ДУМ Татарстана были реализованы такие проекты, как халяль-рассрочка на покупку недвижимости, халяльные дебетовые банковские карты и инструменты для халяльного инвестирования в республиканском банке, а также мобильное приложение-идентификатор халяльных ценных бумаг «Сахих инвест». Кроме этого, при поддержке правительства Татарстана в 2022 году крупнейший банк страны открыл в Казани первый офис исламского финансирования.

Но, несмотря на это, все еще остается множество вопросов. Можно ли в полной мере доверять крупным банкам, имеющим большой денежный оборот? Где гарантия того, что деньги доверившихся мусульман не будут участвовать в процентно-кредитных историях других клиентов?

Поэтому, по мнению кандидата экономических наук, эксперта по исламскому банкингу Мурада Алискерова, при запуске исламских продуктов нужно учитывать и особенности местных законов, а также устоев и традиций.

МАРКЕТИНГ НЕ ДОЛЖЕН ИГРАТЬ НА ЧУВСТВАХ ВЕРУЮЩИХ

- Мы, участники рынка не первый год и не 10 лет, руками, ногами - всеми частями тела за развитие исламского банка. Пусть не называют «исламский», но пусть он будет дозволенным, утвержденным хотя бы одним ученым какого-нибудь муфтията. В этом вопросе абсолютно не важна национальная составляющая. Если хотя бы один ученый, проведя экспертизу, дозволил открытие банка, то нам этого достаточно. Но, с моей точки зрения, это должно быть подтверждено не только «богословом из Африки», но и «местным богословом», который понимает специфику, менталитет населения, актуальность темы и особенности местных рынков, - сказал Мурад Алискеров.

При этом он отметил, что современные банки используют термин «исламский» не по назначению, а как некий маркетинговый инструмент. Эксперт призывает употреблять термины более корректно, не играя на чувствах верующих.

- В компании, которой руковожу, 15% клиентов – выходцы из других религий, которые, не имея отношения к Исламу, требуют прозрачные партнерские отношения, потому что исламские банки - это в первую очередь продукт, которым может воспользоваться любой гражданин Российской Федерации, - говорит Алискеров.

Того же мнения и другой эксперт – доктор экономических наук, профессор, руководитель Российского совета по исламским финансам Шамиль Шохвалов.

- В Чечне, например, около 16 исламских банковских компаний, с шестью из которых я работал лично. Некоторые компании крупными буквам заявляли о себе, как «исламские», но из-за недостаточных знаний содержали в себе очень сомнительные и иногда противоречащие исламу элементы. Хорошо, что они в итоге прекратили свою деятельность. На сегодня действительно важным аспектом в формировании исламского банкинга является получение сертификата «халяль» Духовного управления, - поделился Шамиль Шохвалов.

По мнению кандидата экономических наук, Марата Мингатина, вследствие отсутствия экономического образования, так называемые шариатские эксперты, не учитывают специфику банковского дела, банковского законодательства Российской Федерации.

- Современные отечественные банки делают заимствования у Центрального банка РФ. Несмотря на все ухищрения, банкиры, в конечном счете, все же работают с использованием процентного кредита. В какие бы исламские одежды они не рядились, есть опасность влезть мусульманам в скрытые риба (формально они называются партнерскими условиями, а по факту сохраняют свою банковскую сущность – Ред.).

Тут, по мнению Марата Мингатина, в качестве альтернативы можно прибегнуть к практике паевых инвестиционных фондов, которые исключают процентные отношения.

Исходя из всего этого, можно предположить, что не все банки сейчас до конца понимают суть исламских финансов. Ведь тут важно соблюдать не только законодательные акты Российской Федерации, но и нормы/правила шариата. А раз понятие «шариатский комитет» на законодательном уровне в РФ внести невозможно, в силу специфики светского государства, то нужно искать другие способы решения вопроса.

Так, Председатель Центра развития исламской экономики и финансов (ЦРИЭФ), член РАЭИФ, сертифицированный шариатский эксперт по контролю за деятельностью исламских финансовых институтов AAOIFI Булат хазрат Мулюков предложил создать СРО (саморегулируемую организацию). С помощью нее можно было бы осуществлять контроль за исполнением фетв (решения принятого на основе принципов ислама).

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