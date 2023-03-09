Как победить весеннюю депрессию? Топ-5 советов от казанского психолога Юлии Кузнецовой

С приходом весны надо начинать тянуться к свету. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

БУДЬТЕ НА СВЕТУ

К слову, погода пока не может порадовать казанцев солнышком, но это не беда. Ведь даже ежедневное 30-минутное нахождение в ярко освещенной комнате немного поможет восполнить дефицит света и улучшит настроение.

- Зимой гормональный фон работает иначе и нахождение на ярком искусственном свету на даст вам никаких результатов. Весной же, когда гормоны начинают бурлить, а организм срочно требовать солнца, получасовое нахождение в максимально освещенном помещении частично закроет суточную потребность в свете, - говорит Юлия Кузнецова.

По словам психолога, витамин D, конечно же, таким путем не получить, поэтому, как только солнышко засветит - все дружно на улицу!

ГУЛЯЙТЕ НА УЛИЦЕ

Кстати, солнечные дни не за горами, поэтому с первыми лучами ультрафиолета выходим на прогулку.

- Не для кого не секрет, что солнце вырабатывает витамин D в организме, который повышает настроение, снижает тревожность и депрессию. Так что не ленитесь и почаще проводите время на улице, даже если вам этого не хочется, - отмечает психолог.

Также по мнению Юлии Кузнецовой, во время весенних солнечных прогулок человек расцветает подобно цветку, и все насущные проблемы уходят на второй план. Хочется, к слову, творить, любить, мечтать и радоваться жизни, несмотря на то, что объективных поводов для этого может и не быть.

- Так уж устроен наш организм, что, черпая дофамин из солнца, мы получаем заряд удовольствия и на некоторое время забываем о своих проблемах. Однако, если вы подвержены хронической депрессии и тяжело переносите весну, то после прогулок не помешает посетить психотерапевта, - добавила Юлия.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

По мнению психолога, в случаях хронической депрессии, нужно обратиться за помощью к доктору, и желательно психотерапевту.

- Вы наверное спросите, а почему не к психологу? Дело в том, что психолог не врач и может помочь только словами. Психотерапевт же и препараты необходимые выпишет, без которых при долгоиграющей депрессии не обойтись, и поведенческую терапию проведет, - подчеркивает Кузнецова.

И действительно, в борьбе с тяжелой или хронической депрессией потребуются рецептурные лекарственные препараты, которые нужно принимать строго по назначению врача.

ЕШЬТЕ ПОБОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И В МЕРУ СЛАДОСТЕЙ

Интересно, а что можно такого из еды съесть, чтобы побороть симптомы весенней депрессии?

- Кабачки, свекла, морковь, брокколи, помидоры, бананы, черника, а также орехи и рыба (скумбрия, форель, сельд и лосось), - все это ваши защитники от плохого настроения, - заверяет Юлия Кузнецова.

Кроме того, психолог советует в меру баловать себя и вкусняшками, такими как шоколад, леденцы, кофе, какао и даже кусочком рафинированного сахара. Все эти маленькие «радости жизни» стимулируют выброс дофамина и серотонина и позволяют получать удовольствие от жизни здесь и сейчас, не откладывая на потом. Ведь «потом» уже не будет, так как действие этих сладостей недолговременное, и чтобы вновь получить порцию хорошего настроения, необходимо повторное употребление. Но опять же все в меру, без излишеств.

В этой связи, психолог не рекомендует часто пить кофе и есть сладости, поскольку они спровоцируют дофаминовую зависимость и приведут к проблемам с сердцем, зубами и повышению сахара в крови.

ЦЕЛУЙТЕСЬ, ОБНИМАЙТЕСЬ

- Ничто так не поднимает настроение, как объятия и поцелуи с противоположным полом. Дело в том, что в это время вырабатывается гормон окситоцин, который снижает уровень гормона стресса (кортизола) и делает человека счастливее, - объясняет психолог.

Вам некого обнимать и целовать? Тогда дождитесь солнца и отправляйтесь знакомиться в общественные места нашей культурной столицы. Благо, их у нас хоть отбавляй. Стесняетесь новых знакомств? Значит самое время организовать посиделки с друзьями, что позволит вам выговориться и снять стресс.

Напоследок, Юлия Кузнецова советует завести домашнее животное, кошку или собаку. Так, при поглаживании и любых проявлениях нежности к питомцу, уровень стресса и тревоги уменьшается, а окситоцин повышается точно так же, как и в объятиях любимого человека.

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