«Возможно, я испортила кому-то жизнь»: признания казанской студентки, которая вовлекала людей в сетевой бизнес

По словам студентки, она разработала собственную тактику привлечения новых участников. Фото: Василий Вахрин

Сетевой бизнес - это система, где ее участники зарабатывают не только за продажу определенного товара, но и за привлечение новых членов организации. Все это подается, как возможность начать собственное доходное дело, поэтому каждый «винтик» этой системы внутри пафосно называют партнером. В итоге создается иллюзия, что все участники равноправны, но это не так. Как изнутри выглядит сетевой бизнес в Татарстане, «КП-Казань» рассказала его бывшая участница Регина (имя изменено – Ред.).

Девушке 22 года, она приехала на учебу в КФУ из другого региона России. На третьем курсе на одном из сайтов знакомств она списалась с неким Павлом. Они общались в течение нескольких недель. В ходе переписки девушка узнала, что парень зарабатывает неплохие деньги и при этом часто находит время для отдыха. На тот момент Регина нигде не работала, а деньги ей были необходимы - она поступила на платное обучение, к тому же большая часть средств уходила на съем квартиры в Казани. Осмелев, девушка спросила у Павла, чем именно он занимается.

- Как оказалось, он был участником сетевого бизнеса «Свитипс» и рассказал мне о двух способах заработка - кешбэки и партнерство. По его словам, они сотрудничали с крупными и известными компаниями. Меня это подкупило. Я поняла, что это не финансовая пирамида, так как здесь люди работают и развиваются, а не сидят ровно на одном месте. Однако многие мои знакомые утверждали, что я заблуждаюсь, - отметила девушка в разговоре с «КП-Казань».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

После просмотра ознакомительного видео, Регину позвали в офис, чтобы подробнее ознакомить с предстоящей деятельностью. Ей объяснили, что основной способ заработка построен на основе кешбэк-сервиса «Свитипс». Там можно быть как клиентом, так и партнером. Так, чтобы быть клиентом необходимо зарегистрироваться на сайте и скачать специальное приложение. После покупки продукции партнеров, необходимо сканировать QR-код и уже через день на счет поступят кешбэк.

- Я загорелась этой идеей и решила стать партнером. Для этого я приобрела лицензию за 48 тысяч рублей. У меня на руках такой суммы не было, а у родных я спрашивать не стала, поэтому решила оформить кредит. При этом какие-либо договора со мной не заключали. Я это нормально восприняла, так как это же фриланс. Мы работали в офисе, наш штат состоял из 150-200 человек. Большая часть из них – молодежь, - рассказала Регина.

«В ТАКОМ БИЗНЕСЕ ТЕРЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ»

Как отметила девушка, работа эта была непростой. В первое время было очень сложно уговаривать людей вступать в сетевой бизнес, а от этого зависела ее прибыль. Если в первое время заработок был маленьким, то в дальнейшем Регина начала зарабатывать до 10 тысяч рублей в неделю, а когда расслаблялась, то практически ничего. Поэтому девушка, с ее слов, разработала собственную тактику привлечения новых участников. Так, во время разговора она максимально старалась скрыть тот факт, что это на самом деле «старый, добрый» сетевой бизнес.

- В таком бизнесе теряется человечность. Я знала, каким людям нужны деньги, и благодаря этому смогла начать зарабатывать. В начале говорила людям в лоб, что это сетевой бизнес. Затем начала вести свою страницу в соцсети и люди сами начали меня там спрашивать обо всем. За весь период работы я привлекла достаточно количество человек, и в общей сумме заработала 140 тысяч рублей, - вспоминает девушка.

ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Проработала Регина в этой сфере три-четыре месяца, после решила уволиться. Первой причиной такого решение стало ее эмоциональное состояние. Девушке было тяжело ежедневно выслушивать от чужих людей негативные высказывания в свою сторону. Во-вторых, она поняла, насколько деньги могут стереть любые принципы человека. Она не думала, что способна на такое.

- Ребята, которые покупали у меня франшизу... Я их заранее предупреждала, что для хорошего заработка надо много работать. Однако они думали, что из всех буду вывозить лишь я одна. Но это было не так. И я вместо того, чтобы сказать, что они не справятся, думала лишь о собственном заработке. Я подумала и решила, что возможно испортила кому-то жизнь, создала много хлопот. В итоге все, кого я вовлекла в это дело, ушли из сети. Я поняла, что эти деньги не стоят моей эмоциональной стабильности и морального здоровья, - заявила Регина.

Кстати, девушка не жалеет о своей связи с сетевым бизнесом, ведь, по ее словам, любой опыт – это опыт. Благодаря такой работе она стала более стрессоустойчивой и теперь не понаслышке знает, что деньги могут испортить любого человека. Действует ли этот бизнес сейчас девушка не в курсе, однако все ребята, которых она привлекла в это – покинули его.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Деньги как средство удовлетворения потребностей могут стать сверхценной идеей при их сильном дефиците. Тогда поисковая активность в сторону денег будет высокая и непредсказуемая. То есть человек будет стремиться любым способом заработать деньги, в том числе небезопасным и криминальным. Об этом «Комсомольской правде-Казань» сообщила казанский психолог Полина Хабибуллина.

- Незрелые личности склонны к инфантильному мышлению и легко поддаются внушению. Например, верят в финансовые ритуалы. Так, подверженность сетевому бизнесу и пирамидам в аддиктивной (форма девиантного поведения) психологии рассматривается как разновидность зависимого поведения. Это способ получить удовольствие от лёгких денег и испытать риск. Больше половины людей, пострадавших от распада финансовых пирамид, вступают в новые пирамиды повторно, потому что имеют тягу к подобному рода «развлечениям». В аддиктивной психологии финансовые пирамиды относят к финансовым аддикциям (состояниям эмоциональной зависимости от денег), - отметила Хабибуллина.

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