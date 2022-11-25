«Любовь к Родине – это и есть вера»: в чем секрет многонациональности Татарстана

В столице Татарстана прошла конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Религиозное многоголосие и национальное единство». Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В столице Татарстана прошла конференция международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Религиозное многоголосие и национальное единство». На нее были приглашены российские и зарубежные церковные иерархи, философы, религиоведы, социологи и ученые-международники. Также это 20 экспертов из восьми стран: России, Египта, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Пакистана и Таджикистана. Основная цель заключалась в раскрытии секрета устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ, а также понять каким образом многорелигиозность содействует международному сотрудничеству в условиях геополитической напряженности.

И не случайно в качестве места проведения данного мероприятия была выбрана Казань. Именно она на протяжении многих столетий является примером тесного мирного сосуществования разных религий, при этом являясь одним из важнейших центров российского ислама.

Межнациональный и межконфессиональный мир, гражданское согласие являются ценностными ориентирами Татарстана. В послании главы республики Рустама Минниханова у участникам конференции было сказано, что для народа важны эти ориентиры, а также духовность, историко-культурные наследие. Этим республика сильна и это должно быть в основе ее общественного развития.

С приветственным словом к участникам конференции по видео обратился глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

- Заботливо храня и приумножая духовные ценности, культурную идентичность, возрождая национальные традиции, мы укрепляем единство российского народа и государства. В этом отношении Казань является уникальной площадкой для обсуждения ценностей, основ религиозного общества и роли России в поддержании международного мира и безопасности на основе традиционных ценностей. В столь непростое врем мы по-прежнему будем твердо следовать выбранному курсу на развитие и укрепление национального сотрудничества, - отметил на дискуссионном клубе руководитель администрации главы Татарстана Асгат Сафаров.

Подтверждением данных слов является тот факт, что в Казани в согласии проживают представители 170 национальностей. И все они являются одной дружной семьей. А в церемонии торжественной закладки первого камня в строительство Соборной мечети в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией приняли участие представители всех религиозных общин. По словам митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, это стало одним из фундаментов построения современной многонациональной и многоконфессиональной России.

Все участники конференции сошлись в одном мнении - для развития данного процесса необходимо найти способ понимания внутреннего духовного содержания друг друга, а также усиливать и защищать это содержание. Тогда можно будет ответить на все вызовы современности. Бывает много несогласий, но в этом случае уметь находить способы понимания.

- Решения, которые мы здесь находим – важны для всех нас. Наша задача состоит не только в том, чтобы обдумать все, но и в работе со старшими людьми – это большая и сложная задача. Для того, чтобы распространить опыт Татарстана в плане высокого уровня согласия существования разных национальностей, нужно сделать народ и государство счастливым и тогда все сюда потянуться, - отметил Ширээтэ Лама Санкт-Петербургского дацана Буда Бадмаев.

Лама Санкт-Петербургского дацана Буда Бадмаев. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

«ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОЛЖНО СТАТЬ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ВСЕХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ»

Одним из спикеров стал и первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев. Он рассказал о своем опыте в сфере сохранения мира и межконфессионального согласия. Он отметил, что основой здесь является понимание как внешней, так и внутренней проблемы. И речь, прежде всего, идет о нацеленности на единство и духовном возрождении. В этом огромную роль играет само общество, как оно сможет показать миру эти качества. Для этого, по словам Шаймиева, нужно взяться за конкретные дела, несмотря на все сложности. Так, в Татарстане идет процесс возрождения материального наследия прошлого, что сопровождается и духовным возрождением общества. Так, если в 1986 году в республике насчитывалось 18 мечетей и 15 церквей, то к 2022 году их количество увеличилось до 1,5 тысячи и 500, соответственно.

- Духовное возрождение должно стать неотъемлемой частью всех преобразований, которые происходят в нашем обществе. Мы должны это показать через единство. Страна не сможет быть сильной без кардинальных решений, - завил Шаймиев. - Через чтобы не проходила наша страна, мы должны поддерживать ее единство и многонациональность. Мы это делаем, и у нас все получается, люди видят результат.

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

«РОССИЯ ВЫСТУПАЕТ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ И СВОИ ЦЕННОСТИ»

Отметим также, что конференция дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Религиозное многоголосие и национальное единство» было организовано неспроста, так как сейчас Россия переживает один из решительных этапов своего развития. В условиях санкций на первое место выходит укрепление межнационального и межрегионального согласия и мира. Богатое религиозное многообразие – это фундаментальная основа российского общества и важнейшее преимущество страны, позволяющее сохранить единство народа и суверенитет.

Если говорить о других государствах, основанных на идее национальности, то современная практика показывает, что в них взаимодействие с другими представителями религии характеризуется конфликтами и насилием. Однако в России такого явления не наблюдается. В силу своих границ и многообразия этических групп страна не пошла по пути создания национального государства русских и исключения других народов, как это было сделано, например, в Европе. Россия является уникальным примером сочетания многонационального и многоконфессионального общества без внутренних цивилизационных барьеров. В этом заслуга концепции сильного и единого государства, где предоставляются гарантии свободы выбора религии. Именно поэтому на конференции в Казани речь шла важности религии в плане укрепления страны.

- Россия выступает на мировой арене не только за себя и свои ценности, а за многополярность мира, чтобы все люди имели возможность сохранять свои традиции, культуру, жить полноценной культурно-духовной жизнью и строить добрососедские отношения. Сюда любят приезжать люди с разных точек мира, потому что она является точкой притяжения для многих народов. Они же, с свою очередь, чувствует здесь себя как дома, - отметил действующий сенатор Совета Федерации и экс-руководитель департамента главы Татарстана по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

Сенатор Совета Федерации Александр Терентьев. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В настоящее время наблюдается процесс навязывания другими своих идей, ценностей вместо ведения диалога, что в итоге всегда приводит к непониманию. Человечество пережило большой опыт навязывание мнения силой – это уничтожение чувство свободы у людей и приносит беды вместо благополучия. В связи с этим возникает вопрос – как же возвысить сущность настоящих цивилизационных человеческих ценностей, которые относятся ко всем религиям. Политические столкновения, общественная трансформация и изменение мышления привело к осознанию религиозных деятелей, научных и образовательных центров необходимости выявления их влияния на настоящее и будущее.

ДИАЛОГ И СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕЛИГИЯМИ

Также был поднята тема положения мусульман в западной Европе. По словам Генерального секретаря Всемирного Совета мусульманских общин Мухаммада Бешари, ситуация там не изменилась. Мусульман в западной Европе насчитывается около 30 миллионов человек. Исторически сложилось, что не было понимания между исламской цивилизацией и Европой. В связи с этим появляется необходимость в построении диалога между ними. Например, в ОАЭ были предложены разнообразные инициативы в данном направлении. Так, в Декларации Маракуша говорится о состоянии мусульман в немусульманской стране, о их взаимопонимании. В связи с этим, мир нуждается в равенстве и взаимопонимании. А это можно наблюдать именно в России.

Россия, в том числе и на примере Казани, показала, что диалог и сотрудничество между религиями возможны. Это наблюдается здесь во взаимоотношении ислама и православия. Были найдены точки взаимопонимания и был создан диалог. Этот опыт мог быть полезен и для других государств.

- На конференции были озвучены предложения и конкретные примеры, которые привели к мысли, что Центральная Азия готова поддержать Россию и в дальнейшем развивать с ней сотрудничество, как в религиозном, так и в культурном контексте. Мы думаем, что озвученные идеи укрепят наши отношения между Россией и восточными странами. Как сказал великий пророк: «Любовь к Родине – это и есть вера». И между любовью к Родине и принадлежностью к религии нет никого противоречия, - заявил Мухаммад Бешари.

Также было отмечена усилия православной церкви в ее способности объединять людей, принадлежащих к разным национальностям, говорящих на разных языках, придерживающихся разных политических взглядов. Так, Русская Православная церковь ведет диалог, как с христианами, так и с представителями ислама, буддизма.

В то время, когда людям навязывают западную модель, где на место Бога ставят человека. У христиан в этом плане есть полное взаимопонимание с мусульманами насчет того, какова должна быть иерархичность ценностей людей и их понимание. Вызовы, появляющиеся ежедневно, являются общими для всех верующих, которые в своем жизненном выборе основываются на мировоззрении, на тех традиционных ценностях, которым учат их религии.

Таким образом, благодаря конференции были осмыслен и обсужден вопрос религиозного многоголосия как фактора международного сотрудничества и национального единства. Спикеры отметила важность проведения подобных мероприятие, которые дают толчок к принятию верных решений. Несмотря на стабильные отношения между различными представителями духовенство, важно и дальше поддерживать политику многонациональности России и укреплять отношения с другими странами. В этом огромную роль играет построение межрелигиозного диалога.

КСТАТИ

Фирменным знаком Валдайского клуба является открытие новых направлений интеллектуальной деятельности. Если ранее Клуб уже приглашал представителей церкви на отдельные сессии своих мероприятий, включая Большой Валдай и Ближневосточный Валдай, то уже в Казани была проведена международная конференция, полностью посвященная обсуждению религии и политических вопросов, в том числе международных. Клуб собирает российских и зарубежных представителей мировых религий – церковных иерархов, политических философов, религиоведов, ученых, занимающихся вопросами развития общества и международных отношений, тем самым продолжая миссию уникальной междисциплинарной площадки, открытой для самых разных мнений.

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